انطلاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انطلقتْ الجمعة، الانتخابات الرئاسية الإيرانية لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي الذي توفي إثر تحط طائرته.

ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، يتنافس 3 مرشحين للفوز بالرئاسة وهم: المرشح مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وذلك تحت قيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بحسب رويترز.

وتوجّه الإيرانيون غل صناديق الاقتراع يوم الجمعة، لاختيار من يمثّلهم لرئاسة البلاد.

وفيما سبق… انطلقتْ عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات الإيرانية المُبكرة، المقرّر عقدها يونيو المقبل، لحلِ مكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس عقب وفاته إثر تحطم طائرته.

وبحسبِ الحكومة الإيرانية؛ ستستمر فترة تسجيل المرشحين 5 أيام، وبعد انتهاء المدة، سيشرع مجلس صيانة الدستور والمعني بالإشراف على الانتخابات في عملية التدقيق التي ستستغرق 7 أيام حول المرشحين لرئاسة الحكومة الإيرانية، ومن ثمّ سينشر المجلس قائمة المؤهلين، بحسب الحكومة الإيرانية

وفي التاسع عشر من مايو الحالي، توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكل من كانوا على متن المروحية التي سقطت في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.