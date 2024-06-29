المغرب... تفاؤل حول مستقبل الاقتصاد

من المتوقع أن ينكمش عجز الموازنة المغربي بما نسبتهُ 4.1 بالمئة نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

وارجع بنك المغرب أسباب تقلص العجز إلى انتعاش الإيرادات الضريبية وخفض دعم أسعار بعض المواد الأساسية وتراجع نفقات الاستثمار الحكومي.

كما رفع بنك المغرب توقعاتهِ لنمو اقتصاد المملكة المغربية خلال العام 2024 إلى 2.8% و4.5% خلال العام 2025، كما من المتوقع أن ينخفض التضخم للعام الحاليّ إلى 1.5%، بحسب بنك المغرب.

إلى ذلك… كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.

وتمكنَ المغرب من جذب استثماراتٍ أجنبية قدرها 820 مليون دولار وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي من العام 2024.

مكتب الصرف المغربي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، أوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع بـ48.6‎%‎ على أساس سنوي، ففي العام الماضي حصلت المملكة المغربية صافي استثمارات قدره 10 مليارات درهم.