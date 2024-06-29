القيادة المركزية الأمريكية تدمر 7 مسيرات حوثية

تمكنتْ القوات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية من تدمير 7 مسيرات ومركبة تُسيطر عليها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، تُستخدم كمحطة للتحكم.

وعلّلت القيادة المركزي الأمريكية، الهجوم بإن الميسرات والمركبة شكلت تهديدًا وشيكًا للتحالف الأمريكي والسفن التجارية في منطقة البحر الأحمر، سعيًا لجعل حركة الملاحة أكثر أمانًا في المنطقة، وفقَ ما نشرته القيادة عبر تطبيق تيليقرام.

وفي وقتٍ سابق… تمكنتْ قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير منصتي إطلاق صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

القيادة المركزية الأميركية؛ أوضحتْ أنَ قواتها تمكنتْ من تدمير مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي فوق البحر الأحمر، بالإضافة على إطلاق جماعة الحوثي صاروخين مضادين للسفن، دون وقوع إصابات بحسب منشورٍ القيادة المركزية الأميركية.

وفي مطلع مارس الماضي… أكدتْ الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن روبيمار، التي تعرضتْ للهجوم في فبراير الماضي من قبل جماعة الحوثي في جنوب البحر الأحمر، محذرةَ من كارثة بيئية في البحر؛ لأن السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، وفقَ ما نقلته القيادة المركزية للجيش الأمريكي

وفي وقتٍ سابق.. كشفتْ جماعة الحوثي في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا، استهدفتا اليمن بأكثر من 300 غارة منذ بداية العام 2024، إذ قالت الجماعة في المؤتمر الصحفي: “هناك ما يقارب 300 غارة على أمريكية بريطانية على بلدنا (منذ بدء هجمات الدولتين في يناير)” بحسب المؤتمر.