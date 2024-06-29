العابد يبحث مع تونس تعزيز التعاون في مجال العمل

أخبار ليبيا 24

دعَا علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة منهية الولاية، لطفي ذياب وزير العمل والتكوين المهني التونسي، إلى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجال العمل والتأهيل.

العابد، وخلال مشاركته في المباحثات الإقليمية حول تعليم الشباب وتطوير مهاراتهم المنعقد في تونس، ناقشَ آليات زيادة التعاون مع نظيره التونسي، وتبادل الخبرات، بالإضافة على توظيف التقنيات الحديثة في مجال تنظيم إجراءات استخدام القوى العاملة، بحسبِ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

كما شدّد العابد على أهمية تحقيق تطلعات الشباب الليبي عبر توفير فرص عمل لائقة تعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما سبق… ناقش علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية؛ آليات تنظيم سوق العمالة في ليبيا وفقًا لضوابط وشروط سوق العمل في ليبيا.

العابد والطرابلسي اتفقَا على إعداد مشروعٍ لتنظيم العمالة الوافدة إلى سوق العمل الليبي، تمهيدًا لإرسال المقترح إلى رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة.

العابد؛ وفي تصريحاتٍ صحفية سابقة، أكد وجود حوالي مليوني عامل في السوق الليبي، مؤكدًا عزم وزارته تنظيم وتسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا عبر منصة وافد الإلكترونية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

العابد يبحث تطوير سوق العمل

وفي سياقٍ ذي صلة… ناقش العابد مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، في طرابلس؛ سبل تطوير سوق العمل