الطرمال لـ “أخبار ليبيا 24” : نسعى لـ تمكين المرأة لتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في بناء الوطن

أخبار ليبيا 24_ مقابلات

أجرى الحوار | نادر الشريف

في هذه المقابلة الخاصة مع وكالة أخبار ليبيا 24، تسلط وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، حورية الطرمال، الضوء على التحديات التي تواجه المرأة الليبية والإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم وتمكين النساء في مختلف المجالات.

سؤال 1: ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة الليبية وكيف تعمل الوزارة على معالجتها؟

واجهت المرأة الليبية العديد من التحديات التي أعاقت مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية وبناء الدولة. من أبرز هذه التحديات عدم الاستقلالية الاقتصادية للقياديات، حيث تسلم القيادة دون توفير الموارد اللازمة لإنجاح أعمالهن. بالإضافة إلى الموروث الثقافي والنظرة الذكورية المتفشية في المجتمع. تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الشركاء الحقيقيين لتنفيذ المبادرات والتدابير التي تطالب بتوفير الدعم الاقتصادي للنساء ومبادرات للوعي المجتمعي وتسليط الضوء على النساء الناجحات.

سؤال 2: كيف تقيمون وضع المرأة في ليبيا في ظل التغييرات السياسية والاجتماعية الأخيرة؟

هناك تعافي كبير وإصلاحات شاملة لتحقيق التكافؤ مع الرجل بدءًا من تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. حيث ضمّ ملتقى الحوار السياسي الليبي (17) امرأة من بين (75) عضوًا. كما أولت حكومة الوحدة الوطنية أهمية لمشاركة المرأة في السياسة وتمكينها في مناصب صنع القرار، حيث تولت النساء خمس حقائب وزارية من بينها حقائب سيادية كوزارة الخارجية ووزارة العدل. تعتبر هذه النسبة الأعلى في تاريخ الحكومات الليبية المتعاقبة، حيث تمثل 15% من عدد الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

سؤال 3: ما الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتمكين المرأة في المجتمع الليبي؟

طلاق مشروع عودة الحياة للمرأة الليبية الذي يعمل على إرساء سياسات الوفاء بالالتزامات الدولية في إطار تحقيق غايات ومؤشرات الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، والمبنية على منهج قائم على حقوق الإنسان ضمن رؤية تبنتها وزارة الدولة لشؤون المرأة والذي تتكون من أربع محاور رئيسية تتمثل في:

▪ التمكين السياسي للمرأة الليبية وتطوير مهارتها في القيادة والاتصال والتفاوض والعملية الانتخابية، والذي تمكنت وزارة الدولة لشؤون المرأة من زيادة فتح مكاتب تمكين المرأة في الوزارات وتنفيذ اللقاءات التحاورية والتواصل مع النساء القياديات في كافة القطاعات، والمساهمة في الدفع بعملية الانتخابات من خلال المشاركة في ورش العمل التدريبية والملتقيات الخاصة بالمترشحات النسائية.

▪ التمكين الاقتصادي وتفعيل الدور الإنتاجي للمرأة والأسرة الليبية، والذي أفضى إلى إقامة المعرض الاقتصادي الأول للمرأة الليبية بمشاركة ما لا يقل عن (150 من سيدات الأعمال اللواتي يمثلن نواة الاقتصاد الوطني والقوى الإنتاجية للدولة.

▪ التمكين الاجتماعي وتوفير نظام الرعاية الصحية والاجتماعية للمرأة والأسرة الليبية، أولت وزارة الدولة لشؤون المرأة اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الصحية حيث أسهمت في توطين علاج العقم بالداخل والصحة النفسية والاهتمام بالنساء الهشة وذوي الإعاقة، والوصول إلى الأسر الضعيفة وأعانتها كذلك ستنطلق هذه الايام الحملة الصحية الاولى للمرأة الليبية التى تستهدف عشرين بلدية الهدف منها تقديم الرعاية الكاملة للمرأة في مختلف الاعمار تحت شعار صحتك مسؤليتنا

▪ تعزيز المهارات القيادية والتغيير لتحقيق التوازن والاستدامة في الحياة والعمل، من خلال منح فرص التدريب لعدد من النساء القياديات حيث استهدفت ما لا يقل عن (50) متدربة من مختلف القطاعات. وحاليا خطتنا جاهزة في سياسات واستراتيجيات المرأة الليبية

سؤال 4: هل هناك مبادرات لدعم النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية؟

سعت وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وضع خطط عمل وطنية للحد من العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مجالات عدة وضمان مشاركتهن في صنع القرار. تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والحملات التوعوية والتثقيفية واللقاءات والزيارات الداعمة للنساء في عديد من المدن بهدف الوقوف على احتياجات النساء والفتيات وتذليل الصعاب، مثل مبادرة “منا وفينا” ومبادرة “داعمة” بالتنسيق مع الجهات والشركاء المحليين والدوليين.

سؤال 5: ما السياسات المتبعة لتحسين مستوى التعليم والصحة في المناطق الريفية؟

اعتمدت ليبيا استراتيجية خاصة بصحة المرأة وصحّة الأمّ والوليد والطفل والمراهق واستراتيجية الصحة النفسية وتعمل وزارة الصحة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات بما في ذلك النساء الهشة واللواتي يقيمن في المناطق الريفية.

اعتماد سياسة التوسع في الخدمات الطبية لتصل إلى المناطق النائية من خلال فتح وحدات الرعاية الصحية والتي تعنى والتغذية والتطعيمات ورعاية الأمومة كوحدة الرعاية في منطقة أوال ومنطقة درج وغيرها.

ولتحسين الرعاية الصحية تم إنشاء جهاز تنمية وتطوير الخدمات العلاجية لتوطين العلاج بالداخل بما في ذلك علاج العقم ودعمه لتحسين الخدمات من خلال المراكز المختصة انطلاقا من نظرة الحكومة الوطنية لأهمية حقوق المواطنة الليبية في العلاج والإنجاب.

أولت الحكومة اهتماماً كبيرا بالتعليم حيث شهد توسعًا وانتشاراً كبيرين في جميع ربوع البلاد تحقيقا لمبدأ (التعليم حق للجميع) مما انعكس في ارتفاع معدلات القيد الإجمالية في جميع المراحل التعليمية. حيث حققت ليبيا نسبًا كبيرة في عدد الالتحاق بالمراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، بما في ذلك تدريب المعلمين وتأهيلهم مراعاةَ للتكافؤ الفرص بين الجنسين، كما عززت الدولة البيئات التعليمية الآمنة والشاملة للنساء والفتيات المراعية للتجهيزات الصحية الأساسية.ولقد اطلقنا الاستراتيجيات في ملف التعليم العالى قبل ايام

سؤال 6: هل هناك برامج خاصة لدعم الأمهات الشابات والفتيات في المناطق الريفية؟

نعم، الوزارة تتابع تنفيذ برامج تدريبية ودعم للأمهات الشابات والفتيات في المناطق الريفية من خلال توفير الدعم اللوجستي والبرامج التأهيلية لتمكين وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.

التعاون الدولي

سؤال 7: ما أبرز الشراكات الدولية التي تسعى الوزارة لعقدها لتحقيق أهدافها؟

تسعى الوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم اللازم والتخطيط لنهج مرحلية تحقق أهداف على أرض الواقع من خلال اللقاءات والبرامج التأهيلية والدعم اللوجستي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الطرمال: البرامج والمبادرات الحكومية لتمكين المرأة.. إشراك النساء في صنع القرار

سؤال 8: كيف تعمل الوزارة على زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والحكومية؟

نحن نمتلك الفرص ونسعى للحفاظ عليها انطلاقًا من الإعلان الدستوري الذي ينص على إن الليبيين متساوون أمام القانون ويتمتعون بحقوق مدنية وسياسية متساوية ولديهم نفس الفرص في جميع المجالات ويخضعون لنفس الواجبات، وما انبثق عن الحوار السياسي والتزامات حكومة الوحدة الوطنية التي تراعي أهمية التمثيل الحقيقي للمرأة بأن لا يقل تمثيل المرأة عن 30% من المناصب القيادية للحكومة (وزيرات أو نواب (عملت الوزارة على تمكين النساء القياديات في كافة الوزارات وتعزيز دورهن من خلال الترشيحات والتكريمات والدفع بهن في مختلف المجالات وتأهيلهن والرفع من مستواهن في مجال القيادة والتغيير ومهارات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي.

كما تم أنشأ المجلس الأعلى للقضاء في 2020 في ليبيا محكمتين خاصتين في مدينتي بنغازي وطرابلس للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والأطفال. تم تعيين (6) قضاة للعمل فيهما (خمس نساء ورجل واحد)، كما صدر أول قرار بتعيين قاضيتين بمحكمة شامل بنغازي حتيث وصل عدد النساء العاملات في الهيئات القضائية إلى (1431) امرأة، وشغل أرفع المراتب القضائية مثل رئاسة محكمة الاستئناف وعضوية المجلس الأعلى للقضاء والعمل بالمحكمة العليا.

سؤال 9: هل هناك خطط لتشجيع النساء على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة؟

تعمل الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للمرأة الليبية 2023 على تشجيع النساء وتمكينهن في صنع القرار من خلال البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها على مراحل.

الطرمال: تحسين مستوى التعليم والصحة في المناطق الريفية: استراتيجيات وزارة الدولة لشؤون المرأة

سؤال 10: ما العوائق التي تواجه المرأة الليبية في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية؟

تواجه المرأة الليبية بعض القوانين التي تحتاج إلى تفعيل أو استصدار وفق ظروف المرحلة والوضع الراهن، مما يعيق تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية.

سؤال 11: كيف تدعم الوزارة النساء العاملات في القطاعات المختلفة لتحقيق التوازن؟

تقدم الوزارة الخدمات الأساسية والدعم اللازم من خلال المشاورات والتنسيق ووضع الآليات والتدابير التي تذلل الصعاب والتحديات. تم تنفيذ المبادرات الهادفة والدورات التدريبية وتحديد احتياجات النساء في أغلب المدن الليبية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

قصص النجاح

سؤال 12: هل يمكنكم مشاركة بعض قصص النجاح التي حققتها الوزارة في مجال دعم وتمكين المرأة؟

نجحت الوزارة في تنفيذ وإقامة المؤتمرات على أرض ليبيا بمشاركة جميع الدول العربية لطرح قضايا المرأة وإشكاليات النهوض بها.

سؤال 13: كيف تخططون لمواجهة التحديات المستقبلية في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين؟

تسعى الوزارة إلى التخطيط ووضع الاستراتيجيات لمشاريع التنمية الخاصة بالمرأة وآليات تفعيل المبادرات، كما تطمح إلى المقاربات والشركات الدولية في رسم خارطة طريق تتماشى مع الأطر الإقليمية والدولية ومتوافقة مع الخصوصية الليبية للمرأة.

رسالة للنساء

سؤال 14: ما رسالتكم للنساء الليبيات في ظل الظروف الحالية؟

رسالتي إلى كل نساء ليبيا هي أن يتحملن مسؤولياتهن تجاه الوطن، فهن قدوة للأجيال القادمة ومثالًا للسلام والمصالحة. أن يتسلحن بالإرادة والعلم والمشاركة الفاعلة وأن يعملن بروح الفريق لإنجاح ملف المرأة، فكلهن قادرات وأنا أعمل بحماس معهن لأن هذا ملفنا ومسؤوليتنا جميعًا.

التمثيل السياسي

سؤال 15: كيف تعمل الوزارة على زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والحكومية؟

أعدت الوزارة الدليل الإحصائي للقياديات النسائية للقطاعات للتعرف على تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على المستوى الوطني.

سؤال 16: هل هناك خطط لتشجيع النساء على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة؟

تعمل الوزارة مع منظمات دولية في سبيل رفع قدرات النساء القياديات وتحفيزهن على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة.