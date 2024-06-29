الديون المصرية تنكمش بــــ7.4 مليار دولار

انكمشتْ الديون المصرية خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي بقيمة 7.427 مليار دولار، بحسبِ ما أعلنتهُ وزارة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية.

وأجرتْ وزارة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية مقارنةً للديون المصرية بين العام الحالي والعام الماضي، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 7.427 مليار دولار مقابل 168.035 مليار دولار في العام 2023.

وفي الأثناء… تسعى مصر لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية استثمارية بقيمة تناهز 70 مليار يورو، وذلك في خضم فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحسب وكالة اقتصاد الشرق -بلومبيرغ.

وفيما سبق… سجل حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر تراجعًا بما نسبتهُ 13.6% على أساس سنوي خلال العام 2023.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بلغَ حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2023 ما قيمته 9.841 مليار دولار مقارنةً مع 11.4 مليار دولار في 2022، بحسبِ (أونكتاد)

أعلنَ محمد معيط، وزير المالية المصري، إن بلادهُ تسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل وتوفير أدوات مالية مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

معيط؛ وفي بيانٍ صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد أنّ الحكومة المصرية تعتزم جذب المزيد من المستثمرين، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ولفتَ معيط في ذات البيان، إلى مساع الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية.