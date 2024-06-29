الاحتلال يعثر على “لعبة” بمخبأ لـ”حمـاس”.. اتضح أنها “خطة دخول القـدس”

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائـيلية، عن أن عناصر من اللواء “ناحال” التابع لجيش الاحتـلال الإسرائـيلي، وجدت “لعبة” في مخبأ من مخابئ حركة حماس، لكن يبدو أنها ليست مجرد لعبة عادية.

من البعيد تظهر لوحة ورقية للعبة “السلم والثعبان” الشهيرة، لكن بالاقتراب من اللوحة ستظهر لمسات حماس، التي حولت اللعبة إلى خطة حربية.

في البداية حرصت حماس على تغيير اسم اللعبة، لتصبح “لعبة الوصول إلى القدس”، وعلى مربعات اللعبة ظهرت رسوم لجنود وآليات عسكرية، ما جعل إسرائيل تشعر بأنها اقتربت من الإمساك بشيء.

وذكرت الصحيفة أن اللواء “نحال”، كان يجري عمليات مسح داخل قطاع غزة، للبحث عن أهداف محتملة لحركة حماس، فوصل إلى هذا المخبأ.

وركزت اللعبة أو الخريطة الحربية على مناطق محددة، مثل أشدود وعكا والخليل، والقدس بالطبع.. وفي مواضع معينة في اللعبة نشرت حماس “صواريخ”.

وفي مخبأ حماس، عثر جنود الاحتلال على قنابل ومتفجرات وأسلحة وقطع إلكترونية لتجهيز القنابل.

ومنذ بدء الحرب في غزة، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، تسعى إسرائيل للسيطرة على كل مخابئ حركة حماس، على أمل العثور على المحتجزين والقضاء على عناصر حركة حماس.. وحتى الآن وكلما شعرت إسرائيل بأنها اقتربت من شيء، تفاجئها حماس بلعبة جديدة.

وحتى اللحظة، لم تتفق إسرائيل وحركة حماس على هدنة، ولكل منهما شروط يرفضها الآخر، وتستمر محاولات وقف الحرب بجهود دولية، لكن جميعها حتى الآن لم يحقق المطلوب.