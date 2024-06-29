إشهار الائتلاف الليبي.. خطوة جريئة نحو استعادة السيادة الوطنية

في يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، شهدت مدينة طرابلس حدثًا تاريخيًا هامًا فقد تم إشهار الائتلاف الليبي للقوى السياسية، جامعًا في أحضانه كل مكونات وأطياف المجتمع الليبي، معبرًا عن حقهم المشروع في تقرير مصير بلادهم، واستعادة ملكيتهم السياسية لتصبح ليبيا ملكًا خالصًا لأبنائها.

في هذا اليوم المشرق، تجمعت قادة الأحزاب السياسية وروابط المهنية والاجتماعية، واتحاد القبائل الليبية، ومكونات التبو، والأمازيغ، والطوارق، واتحادات الشباب والمرأة، ونقابات مهنية متنوعة، ليعلنوا بصوت واحد عن عزمهم الصريح والقوي على تشكيل “الهيئة الوطنية العليا”، التي تمثل جميع أطياف الشعب الليبي.

وقد حمل هذا التجمع رسالة واضحة وجلية، مفادها أن ليبيا لن تكون إلا بيد أبنائها. حيث تم الاتفاق على مجموعة من المهام الحيوية التي تضمن استقرار البلاد وتحقيق الانتخابات الحرة والنزيهة التي ترضي الجميع. وتأتي هذه المهام كالتالي:

اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة، تكون مهمتها توحيد البلاد والإشراف على الانتخابات لمدة عام واحد. تنقيح القوانين الانتخابية بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة، يقبلها الجميع. مساعدة المفوضية العليا للانتخابات للوصول إلى الموعد الانتخابي المنشود.

الائتلاف الليبي.. اتحاد الشعب لتحقيق مستقبل أفضل

في هذا اليوم التاريخي، علت الأصوات والهتافات مهللة بحياة ليبيا، مجسدة الأمل والتفاؤل في مستقبل مشرق. وقد صدر البيان في طرابلس، معبرًا عن روح الوحدة والتآلف بين جميع مكونات الشعب الليبي.