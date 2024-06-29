أكسيوس: مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

بعد تعذّر تطبيق اقتراح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والوصول إلى صيغة توافقية تُنهي الحرب وتٌرج عن المعتقلين والأسرى… يبدو أن أمريكا تتجه صوب اقتراح صياغة جديدة على بعض الأجزاء من الاتفاق، وفقَ ما نقلهُ موقع أكسيوس الإخباري.

موقع أكسيوس الإخباري، كشفَ أن الصيغة الجديدة التي -لم يعلن عنها حتى الآن- تتضمن تعديل المقترح الإسرائيلي، وتحديد شروط دقيقة للتوصل إلى هدوء مستمر في غزة، بحسب أكسيوس.

وفي وقتٍ سابق… جدّد جو بايدن، الرئيس الأميركي الدعوة إلى تبني اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كانت قد أعلنتهُ الولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن؛ وفي رسالته إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى قال: «لقد لقي عدد كبير جدًر من الأبرياء، حتفهم في غزة فرت العائلات من منازلها.. يجب علينا مساعدة المدنيين الذين يعانون أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل» على حد تعبيره.

واعتبر جو بايدن أن مقترح وقف إطلاق النار والذي يضمُ ثلاث مراحل هو أفضل خيار لإنهاء الحرب في غزة.

وعلى الصعيد المحلي… رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.