أكثر من 725 ألف مهاجر يعيشون في عموم ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشفَ تقريرٌ صادر عن برنامجِ تابع لمنظمة الهجرة في ليبيا، عن وجود ما يزيد عن 725 ألف مهاجرٍ من 44 جنسية موزعين على مئة بلدية في عموم ليبيا

وأكدَ التقرير التابع لمنظمة الهجرة في ليبيا وجود 725.305 مهاجرًا يتكدس معظمهم في الجنوب الليبي، لافتًا إلى أن أكبر عدد مهاجرين في ليبيا جرى رصد في العام 2016، إلا أن هذا المعدل يبقى أقل مما جرى رصده في العام 2011 والمقدرّ بـــ2.5 مليون مهاجر، بحسبِ منظمة الهجرة في ليبيا

وفيما سبق..قدّرت الهيئة الطبية الدولية عدد اللاجئين السودانيين في مدينة الكفرة بـ45 ألف لاجئ، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حال عدم تقديم المساعدات والاحتياجات للاجئين بشكل عاجل وفوري.

أوضاع صحية حرجة

وبحسبِ لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، فقد ازدادت الإصابات في صفوف اللاجئين بالأمراض المعدية، إذ جرى تسجيل أزود من 750 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب الكبد، و 28 حالة إصابة بالسل، و أكثر من مئة حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

بدورهِ كشفَ برنامج الأغذية العالمي عن وجود ما يزيد عن 40 ألف لاجئ سوداني في ليبيا، مسجل لدى مفوضية اللاجئين مع حلول نهاية مايو الماضي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن حاجته للحصول على تمويل مالي تصل قيمتهُ إلى 43 مليون دولار، سيخصص من إجمالي المبلغ أربعة ملايين دولار لتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف لاجئ سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي،داعيًا إلى تقديم مساعدة اللاجئين السودانيين.