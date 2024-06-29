أزمة مياه في غات.. والحكومة برئاسة حمّاد تدرس الحلول 

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يعاني الغالبية من سكان غات بجنوب غرب ليبيا من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، إذ تعود ندرة المياه لتهالك الآبار السبعة بالبلدية التي لم تخضع للصيانة منذ حفرها في الثمانينات، في ظل الزيادة السكانية والتمدد العمراني، وفقا للحكومة.

الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، قالت إن وفدًا من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي برئاسة الدكتور سعد بومطاري رئيس مجلس الإدارة ومجموعة من المهندسين والخبراء، زاروا المنطقة، للاطلاع على الوضع المائي الذي تعاني منه المنطقة بالكامل، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

دراسة الحلول

وبحث الوفد مع عمداء بلديات غات والبركت، ومدير أمن غات، ومشايخ وأعيان المنطقة مشاكل نقص المياه الحاد.

كما جرت مناقشة تهالك الآبار السبعة بالبلدية، والتي لم تخضع للصيانة منذ حفرها في الثمانينات، إضافة إلى حفر آبار جديدة لتغطية الزيادة السكانية والتمدد العمراني.

الحكومة الليبية، قالت إن المختصين سيشرعون فورًا في إعداد تقرير كامل بجميع المشاكل الفنية، وعرضه على جهات الاختصاص، لاتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكلة أهالي غات.

ويوم الأربعاء الماضي عقد في غات اجتماع موسع لمناقشة أهم المشاكل والصعوبات المسببة في أزمة المياه على مر سنوات في المنطقة.

جهات الاختصاص أوضحت، أن المنطقة تتغذى من آبار قديمة محفورة منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن وعلى الرغم من التزايد المستمر للتعداد السكاني وزيادة الطلب على المياه لم تحفر آبار جديدة.

وأضافت، أن المنطقة معتمدة كليةً على تلك الآبار رغم نزوح بعضها وتهالك الشبكة العامة وتذبذب التيار الكهربائي وضعف الجهد خاصة في فصل الصيف.