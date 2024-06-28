116 ألفا ناخب مسجل في انتخابات المجالس البلدية إلى الآن

أخبار ليبيا 24

في آخر تحديث لإعلان المفوضية العليا للانتخاب أعلنت عن أعداد إجمالي الناخبين المسجلين للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، اليوم الجمعة، الذي وصل إلى 116 ألفا و225 ناخبًا.

وأوضحت المفوضية أن عدد المسجلين من الرجال بلغ 88 ألفا و286 ناخبًا والإناث 27 ألفًا و939 سيدة، وفق البيان اليومي الذي تصدره لإعلان إحصائية التسجيل عبر صفحتها على فيسبوك.

قرب فتح التسجيل للمرشحين للانتخابات

وعلى جانب آخر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الأمس الخميس، عن قرب فتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات البلدية.

ودعت المفوضية الأشخاص الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المرحلة الأولى) بالبدء والاستعداد وتجهيز القوائم والمستندات المطلوبة.

وأشارت إلى أن دليل الترشح لانتخابات المجالس البلدية، موجود على الموقع الإلكتروني الخاص بها ويبيّن شروط الترشح والمستندات والوثائق المطلوبة.

السايح يقدم إحاطة أمام بعثة الاتحاد الأوروبي

واجتمع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مع سفراء الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وقدم إحاطة مجملة حول عمل المفوضية ومراحل الانتخابات الجارية حالية بالمجالس البلدية الستين المستهدفة لإجراء الانتخابات.

وأكد السايح خلال الجلسة أن عرض هذه المستجدات هو ترسيخ لمبدأ الشفافية من أجل اطلاع المجتمع الدولي على مراحل تنفيذ العملية الانتخابية باعتبار أن المفوضية تعكس رغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه في التصويت وصناعة القرار.

وأوضح، أن ما تم إنجازه يأتي في سياق تنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها.

أعرب السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاح هذه الانتخابات، وجددوا دعمهم التام للمضي قدماً لإنجاز هذا الاستحقاق المهم لليبيين والدفع بالعملية الانتخابية.