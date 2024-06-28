وفد من الاتحاد الأوروبي يناقش أوضاع الهجرة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يبدأ وفد فني من الاتحاد الأوروبي زيارة رسمية إلى ليبيا من أجل التباحث حول ملف الهجرة في البلاد على اعتبار أن ليبيا تعد من أكبر الدول المصدرة للمهاجرين عبر البحر المتوسط، وفقاً لما كشفته مصادر دبلوماسية في بروكسل لوكالة الأنباء الإيطالية (نوفا).

اجتماعات الوفد تسعى لتحسين وضع المهاجرين

وقالت المصادر للوكالة الإيطالية، إن الهدف هو تقييم التقدم المحرز من قِبل السلطات الليبية في سلسلة من الملفات ذات الأهمية القصوى، ومن بينها احترام حقوق الإنسان والمهاجرين، وتحسين إجراءات البحث والإنقاذ في البحر، فضلا عن أنشطة وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى مراكز الإيواء، وتبسيط عمليات العودة الطوعية المدعومة.

ويعول المؤتمر الذي سيعقد في الفترة القليلة القادمة في طرابلس حول الهجرة، على نتائج هذه الجولة، التي يقوم بها الوفد الأوروبي، ومن المتوقع أن تحدد هذه الجولة مدى فعالية ومشاركة دول الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الهجرة.

وبخصوص بنغازي، قالت المصادر إن بروكسل مدركة أنه لا يمكن استبعاد شرق ليبيا من الحوار حول موضوع حاسم مثل الهجرة، مضيفة “مطار بنينا الدولي يعد مركزًا للمهاجرين الآسيويين الذين يدخلون البلاد كعمال، ولكن ينتهي بهم الأمر بعبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى اليونان أو في كثير من الأحيان إلى إيطاليا”.

وتابعت “بالإضافة إلى الحدود الصحراوية الجنوبية الشاسعة التي يسهل اختراقها من قِبل عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب، جرى خلق حالة طوارئ إنسانية حقيقية في الكفرة نتيجة النازحين”.

وأكدت المصادر أن زيارة الشرق ستكون بالتنسيق مع صدام نجل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وأشارت “نوفا” أنه سيعقد المندوبون الأوروبيون أيضًا اجتماعات ثنائية، مع وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهدف من هذه الاجتماعات تطوير رؤية مشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لأنشطة الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك مسألة تدفقات الهجرة.