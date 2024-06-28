وزارة العمل تواصل صرف مرتبات العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة 

أخبار ليبيا 24

تواصل الإدارة المالية بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تسليم حوافظ المرتبات لمندوبي الشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة.

وسلّمت الإدارة، الخميس، في حضور شرف الدين الجبراني رئيس اتحاد عمال المنطقة الغربية حوافظ مرتبات العاملين بمصنع المشروبات طرابلس.

واستقبل عبدالله أرحومة وزير العمل والتأهيل بديوان الوزارة بمدينة سرت شرف الدين الجبراني رئيس اتحاد عمال المنطقة الغربية.

وثمّن رئيس الاتحاد المجهودات التي تقوم بها وزارة العمل والتأهيل من خلال لجانها المشكلة لتنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.

صرف مرتبات 11 ألف عامل

وأكّد أرحومة على أن وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية وبفضل دعم رئيس مجلس الوزراء أثمرت عن أيصال المرتبات لأكثر من (11) ألفا من العاملين بهذه الشركات.

وقال أرحومة، إن الوزارة بصدد العمل على استكمال باقي مرتبات العاملين بهذه الشركات، والبدء في طرح الحلول الجذرية بناءً على توجيهات المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة وتعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد

وقال أرحومة: “تسعى الوزارة جاهدة لتنفيذ الحلول الجذرية والتي قدمتها لرئاسة الوزراء لكي يتم إقفال هذا الملف الذي شهد على معاناة آلاف العاملين الليبيين”.

وأضاف، أن أعمال اللجان الحالية للشركات المتعثرة والمنسحبة تسير بشكل جيد وفق آلية جديدة متمثلة في التدقيق حول ازدواجية العمل للعاملين بتلك الشركات حتى تصل الحقوق إلى أصحابها، مشيرا إلى ضبط عديد المخالفات من خلال التدقيق التي تقوم به اللجان، وفق الوزارة.