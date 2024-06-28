الأرصاد: موجة حر في شمال غرب وجنوب ليبيا.. والحرارة تصل لـ 47 في غدامس 

أخبار ليبيا 24

تمر مناطق شمال غرب ووسط وجنوب ليبيا، اليوم الجمعة، بموجة طقس حار، إذ تتجاوز درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية وتصل إلى 47 درجة على غدامس.

جاء ذلك وفقا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن مناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب تشهد طقسًا ساخنًا، حيث درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (37-41) على المناطق الساحلية وما بين (42-45) مئوية على الدواخل ومناطق الوسط والجنوب.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في غدامس إلى (47) مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن هناك احتمالية لظهور ضباب في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى الخمس.

طقس معتدل في شمال شرق ليبيا

وأضاف، أن حالة الطقس تبقى معتدلة على مناطق الشمال الشرقي، حيث درجات الحرارة تتراوح ما بين (29-33) مئوية، مع تكاثر للسحب على مناطق الجبل الأخضر واحتمال سقوط أمطار متفرقة صباح الغد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على المناطق الساحلية للشمال الغربي، ويكون الانخفاض طفيفًا على الدواخل.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية: “من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع من جديد يوم الاثنين المقبل”.

والرياح في شمال غرب ليبيا متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية فشرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

وفي الشمال الشرقي الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على درنة وأقصى الساحل الشرقي.

وفي الجنوب الغربي الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بينما في الجنوب الشرقي شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.