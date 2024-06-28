فيفا تطلق كأس العالم لمديري كرة القدم بجوائز مالية قدرها 100 ألف دولار 

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيستضيف أول بطولة كأس العالم لمديري كرة القدم هذا العام لتتويج أفضل مدير افتراضي في لعبة الفيديو التي تحظى بشعبية كبيرة.

يتعاون (فيفيا) مع مطوري اللعبة التي باعت ملايين النسخ واستخدمتها أيضًا العديد من أندية كرة القدم لاستكشاف اللاعبين والمنافسين بفضل قاعدة بياناتها الواسعة.

وسيتنافس اللاعبون على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار في الحدث النهائي في الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

وقال أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، وهو سفير حدث الرياضات الإلكترونية: “تتطلب هذه المسابقة من المشاركين إظهار فهم عميق لاستراتيجية وتكتيكات كرة القدم”.

وأضاف: “لا يتطلب النجاح إتقان آليات اللعب فحسب، بل يتطلب أيضًا معرفة متعمقة بكرة القدم، ما يجعل هذا التنسيق مزيجًا رائعًا”.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه في العام الافتتاحي للحدث، ستتم دعوة الاتحادات الأعضاء المختارة للتمثيل في الحدث النهائي.

ومن المتوقع أن تتم دعوة الاتحادات الأعضاء من جميع الاتحادات القارية الستة بينما يمكن للاعبين التسجيل على موقع فيفا الإلكتروني.