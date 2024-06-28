رسالة فيصل البدري قبل المباراة الفاصلة بين الهلال والأخضر  

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وجّه فيصل البدري قائد فريق الهلال والمنتخب الوطني رسالة قبل انطلاق المواجهة الفاصلة بين فريقي الهلال والأخضر، التي ستقام اليوم الجمعة على ملعب 10 يونيو في إجدابيا.

وكتب فيصل البدري على حسابه الشخصي على “فيس بوك”: نلتقي في مدينة الشهداء والثقافة.. ستكون مباراة بين ناديين شقيقين.. وبين مدينتين عريقتين”.

وتابع فيصل البدري: “90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر.. يسودها الود والروح الرياضية.. ألف مبروك للمترشح وحظ أوفر لمن لا يحالفه الحظ”.

موعد مباراة الهلال والأخضر

وستجرى المباراة على تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة دون حضور جمهور الفريقين.

والفائز من المواجهة ضمن الأسبوع التاسع من إياب المجموعة الأولى، سيكمل عقد الفرق المتأهلة للدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. ويحتاج الهلال إلى الفوز في المقابلة للتأهل، بينما يكفي الأخضر نقطة واحدة.

هذا وبناء على طلب إدارتي ناديي الهلال والأخضر، قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم الخميس، تغيير ملعب إقامة من ملعب المدينة الرياضية في سرت إلى ملعب 10 يونيو في إجدابيا مع الإبقاء على زمن انطلاقتها المحدد عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الجمعة.

هذا ونشرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم خطابين اثنين من قبل إدارتي الهلال والأخضر، تطالبان فيها بتغيير ملعب المباراة من سرت إلى إجدابيا.

وطالبت إدارتي نادي الهلال والأخضر لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تغيير مكان إقامة المباراة من سرت إلى إجدابيا، وذلك نظرًا لبعد المسافة بين بنغازي وسرت وكذلك البيضاء وسرت.

وقالت الإدارتين، إن بعد المسافة والسفر برًا سيؤثران بالسلب على المستوى الفني للفريقين نتيجة الإجهاد والإرهاق.

الدور السداسي

وفي وقت سابق من هذا الشهر استقر الاتحاد الليبي لكرة القدم على إقامة سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز في دولة إيطاليا.

وتأهل – في انتظار المواجهة الحاسمة والفاصلة بين الهلال والأخضر- عن المجموعة الأولى حتى الآن فرق: النصر والأهلي بنغازي، بينما تأهل للدور السداسي عن المجموعة الثانية كل من: الأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي.