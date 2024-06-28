المناظرة التاريخية بين ترامب وبايدن.. توتر واتهامات في ليلة ساخنة للسياسة الأمريكية

في ليلة مشحونة بالتوتر والتوقعات، جرت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن. كانت هذه المناظرة محط أنظار العالم، حيث تباينت الآراء حول أداء النقاش وأثره على السياسة الأمريكية والعلاقات الدولية.

تميزت المناظرة بجو من النقاشات الحادة والمتبادلة للاتهامات بين الطرفين. تناول النقاش عددًا من المواضيع الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد، والصحة العامة، والعنف السياسي. كانت القضايا الاجتماعية والبيئية أيضًا من بين النقاط المثيرة للجدل التي تم طرحها. تم تنظيم المناظرة بواسطة شبكة سي إن إن في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وهي ولاية تعتبر ذات تأثير كبير في الانتخابات المقبلة.

تراوحت ردود الفعل داخل الولايات المتحدة بين تأييد حازم لأداء كل مرشح وانتقادات حادة لنمط النقاش والتوجهات السياسية. من جهة أخرى، أشاد البعض بحدة النقاش واستعراض الرؤى المتنافسة حول مستقبل البلاد. يواجه بايدن (81 عامًا) وترامب (78 عامًا) تحديات كبيرة لإثبات قدرتهما على التعامل مع القضايا المختلفة وتجنب أي زلات كلامية. ويسعى كلاهما لتحقيق نقطة تفوق في استطلاعات الرأي التي تُظهر تقاربًا بين المرشحين.

ردود الأفعال الدولية

على الصعيد الدولي، لقيت المناظرة استجابات متباينة. أثارت الأساليب الحادة والمتهمة في النقاش استفزاز البعض، بينما أثنى آخرون على حيوية الديمقراطية الأمريكية والتفاعل العام الشديد بالحدث. تبقى المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن حدثًا مهمًا في التاريخ السياسي الأمريكي، حيث أبرزت الاختلافات العميقة في الرؤى والأساليب بين الطرفين. تبقى النتائج المحتملة لهذا النقاش موضوع تأمل واسع في الأوساط السياسية والعامة على حد سواء.

الترتيبات والقواعد

حُددت مدة المناظرة بتسعين دقيقة مع فاصلين إعلانيين، وهي نقطة جديرة بالملاحظة نظرًا لأن مناظرات الدورات الماضية، التي كانت تحت رعاية لجنة المناظرات الرئاسية، لم تكن الفواصل الإعلانية متاحة فيها. ولم يُسمح للمرشحين بالتحدث مع مساعديهم خلال فترات الإعلانات، لكن كان لديهم الوقت لالتقاط الأنفاس وجمع أنفسهم بطريقة لم تكن لديهم في السنوات الماضية. مُنح كل مرشح قلماً ومفكرة وزجاجة ماء، ولم يُسمح بأي وسائل مساعدة أو ملاحظات مكتوبة على خشبة المسرح.

قواعد النقاش وأداء المرشحين

أقيمت المناظرة دون جمهور، وهذا تغيير عن معظم الدورات الانتخابية السابقة. ووقف بايدن وترامب على منبرين متجاورين، وأخذ المرشحان موقعهما عبر القرعة بعملة معدنية. جرى تحديد ترتيب البيانات الختامية من خلال القرعة أيضًا. وكان بايدن هو أول من يدلي ببيانه، وكانت لترامب الكلمة الأخيرة في المناظرة. ولم يُسمح بإدلاء بيانات افتتاحية. سمحت سي إن إن بدقيقتين لكل إجابة ودقيقة واحدة للدحض والرد، وأُعطي المشرفان على المناظرة، جيك تابر ودانا باش، حق منح وقت إضافي لأي مرشح حسب تقديرهما. ولمنع مقاطعة المتناظرين لبعضهما البعض، كُتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما لا يكون دورهم في التحدث.

أبرز النقاط الجدلية في المناظرة

قال بايدن في المناظرة إن “الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب هو حماس”، في إشارة إلى حرب غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “أكبر مصدر لدعم إسرائيل في العالم”. أضاف بايدن أن الولايات المتحدة تواصل إرسال خبرائها ورجال استخباراتها لمعرفة كيف يمكنهم القضاء على حماس كما فعلت مع بن لادن. وفي المقابل، قال ترامب إن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يريد الاستمرار في الحرب، مشيرًا إلى أن بايدن “يجب أن يترك إسرائيل لتكمل مهمتها لكنه لا يريد أن يفعل ذلك”.

الاتهامات المتبادلة

اتهم بايدن ترامب بعدم استحقاقه لرئاسة الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأسوأ رئيس في تاريخ البلاد. انتقد بايدن دور ترامب في الحد من إمكانية الإجهاض، واصفًا إياه بالأمر الفظيع. في سياق انتقاداته الحادة، قال بايدن لترامب: “أنت هو الأحمق.. أنت هو الفاشل. أنت تبالغ وتكذب بشأن الهجرة”. وختم هجومه بالقول: “أنت شخص مُدان”. في المقابل، قال ترامب إن بايدن “أصبح كفلسطيني، لكنه فلسطيني سيئ للغاية، إنه ضعيف”.

تأثير المناظرة على استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع نشرته سي إن إن، بعد انتهاء المناظرة، أن نحو 81٪ من الناخبين المسجلين شاهدوا المناظرة، قالوا إنه لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم للرئيس. بينما قال 14% آخرون إن ذلك جعلهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم، وقال 5% إنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون له. تراجعت آراء مراقبي المناظرة تجاه بايدن قليلاً بعد المناظرة: 31% فقط نظروا إليه بشكل إيجابي، مقارنة بـ 37% في استطلاع أجري قبل المناظرة. على النقيض من ذلك، كان 43% من مراقبي المناظرة ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، على غرار 40% من الذين لديهم آراء إيجابية عنه قبل ذلك.

ردود الفعل العامة

قالت كلير مكاسكيل، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي السابق عن ولاية ميسوري، إن بايدن “فشل في طمأنة أمريكا بأنه كان على مستوى الوظيفة في مثل عمره”. من جهته، نشر رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، على حسابه في موقع إكس، تأييدًا قويًا لترامب، واصفًا إياه بأنه المرشح الوحيد “المؤهل والقادر” على تولي منصب الرئيس.