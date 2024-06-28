الكيلاني تشارك في مؤتمر الرعاية والحماية الاجتماعية في الرباط

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شاركت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة منتهية الولاية في أعمال مؤتمر اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية العربي بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يناقش أبرز القضايا الاجتماعية المشتركة في الوطن العربي.

حول مؤتمر اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية

وبحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها بفيسبوك، أوضح أن الكيلاني شاركت أيضا في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد خلال أعمال المؤتمر لمناقشة مشروع البيان الذي سيصدر عن المؤتمر فيما بعد.

وخلال كلمتها أكدت الكيلاني على عدة نقاط من بينها، أهمية إبراز موضوع اقتصاد الرعاية الاجتماعية، وأشارت إلى جهود وزارتها التي تعمل على القضايا الاقتصادية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030.

ودعت الكيلاني الوزراء المشاركون في المؤتمر، للمشاركة في الحدث العربي رفيع المستوى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والذي تستضيفه ليبيا في شهر يوليو المقبل.

وبحسب البيان، سيركز الحدث العربي الذي يضم مؤتمراً وورش عمل، على كيفية تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي، والتي أقرتها القمة العربية، إلى جانب سيناقش الحدث كيفية دعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في زمن الأوبئة والأزمات، والتي تأتي ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة ودوره في دعم اقتصاد الرعاية الاجتماعية.

ونوهت الكيلاني في كلمتها على ضرورة، بلورة الإعلان الصادر عن المؤتمر، ورفعه إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة، والنظر في اتخاذ الإجراءات والتوجيه لاتخاذ القرارات اللازمة، بما يدعم اقتصاد الرعاية الاجتماعية.