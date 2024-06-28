إيران تبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بخيارات محدودة 

أخبار ليبيا 24

بدأ الإيرانيون، يوم الجمعة، التصويت لاختيار رئيس جديد بعد وفاة رئيس إيران إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، حيث اختاروا من بين مجموعة خاضعة لرقابة مشددة مكونة من أربعة مرشحين موالين للمرشد الأعلى في وقت يتزايد فيه الإحباط العام.

وعرض التلفزيون الحكومي طوابير داخل مراكز الاقتراع في عدة مدن. ويحق لأكثر من 61 مليون التصويت. وكان من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء، لكن عادة ما يتم تمديدها حتى منتصف الليل.

انتخابات إيران وتصاعد التوتر الإقليمي

وتتزامن الانتخابات مع تصاعد التوتر الإقليمي بسبب الحرب بين إسرائيل وحليفتي إيران حماس في غزة وحزب الله في لبنان، فضلا عن زيادة الضغوط الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي سريع التقدم.

ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات الجمهورية الإسلامية، فإن نتائجها قد تؤثر على خلافة آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

ودعا خامنئي إلى إقبال كبير على التصويت لتعويض أزمة الشرعية التي أججها الاستياء الشعبي من الصعوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات السياسية والاجتماعية.

وقال خامنئي للتلفزيون الرسمي بعد الإدلاء بصوته: “إن متانة وقوة وكرامة وسمعة الجمهورية الإسلامية تعتمد على وجود الناس”. وأضاف: “الإقبال الكبير هو ضرورة أكيدة.”

وقد تراجعت نسبة إقبال الناخبين على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث يشعر السكان معظمهم من الشباب بالغضب من القيود السياسية والاجتماعية.