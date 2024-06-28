أوروغواي تسحق بوليفيا بالخمسة وتتأهل لثمن نهائي كوبا أمريكا 

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سحقت أوروغواي منتخب بوليفيا 5-صفر في المجموعة الثالثة في نيوجيرسي، لتحجز مكانها في دور الثمانية لكأس كوبا أمريكا.

وتقدم فاكوندو بيليستري بضربة رأس في الدقيقة الثامنة ثم ضاعف داروين نونيز تقدم أوروغواي بعد مرور 20 دقيقة بتسديدة بقدمه اليسرى في مرمى حارس بوليفيا جييرمو فيزكارا ليسجل في مباراته الدولية السابعة على التوالي.

وسجل ماكسيميليانو أراوجو من مسافة قريبة ليحسم المباراة في الدقيقة 77 قبل أن يجعل فيديريكو فالفيردي النتيجة 4-0 بعد أربع دقائق.

وأكمل البديل رودريجو بنتانكور الرباعية بضربة رأس في المرمى الخامس في الدقيقة 89 من أول لمسة له.

وستتأهل أوروغواي كمتصدرة للمجموعة إذا تجنبت الهزيمة أمام الولايات المتحدة في مباراتها الأخيرة بالمجموعة، يوم الاثنين، بينما من المرجح أن تؤدي الهزيمة في تلك المباراة إلى تأهلها بفضل تفوقها بفارق الأهداف.

ولا تملك بوليفيا، التي خسرت المباراتين حتى الآن، سوى فرصة حسابية ضئيلة لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الرابعة على التوالي.

وفي الليلة التي سجل فيها نونيز هدفه الدولي رقم 13، تم إشراك لويس سواريز، هداف أوروغواي على مر العصور، كبديل متأخر وتم تسليمه على الفور شارة الكابتن.

وأهدر نونيز بالفعل فرصة جيدة قبل أن يهز بيليستري الشباك في الدقيقة الثامنة من ركلة ثابتة متقنة، وضاعف نونيز تقدم المنتخب الأوروغواياني.

وهدأ لاعبو أوروغواي من رتم اللعب في بداية الشوط الثاني، الأمر الذي أثار اشمئزاز المدرب مارسيلو بيلسا، لكن ثبت أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.

وأضاف ماكسيميليانو أروجو الهدف الثالث بعد أن أوقف تمريرة نيكولاس دي لا كروز البينية قبل أن يسجل فالفيردي وبنتانكور هدفين آخرين في الدقائق الأخيرة.