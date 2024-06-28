أسعار النفط تتجه لتحقيق قفزة أسبوعية ثالثة على التوالي 

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط لتحقيق قفزة أسبوعية ثالثة على التوالي بعدما ارتفعت في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بتنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة وتعزيز هوامش تكرير النفط المعقدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أغسطس، والتي تنتهي يوم الجمعة، 48 سنتا بما يعادل 0.56 بالمئة إلى 86.87 دولار للبرميل. وارتفع عقد برنت لشهر سبتمبر بنسبة 0.53٪ إلى 85.71 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 52 سنتا، أو 0.64%، إلى 82.26 دولار للبرميل.

مكاسب جديدة أسعار النفط

وزادت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2٪ تقريبًا حتى الآن هذا الأسبوع، حيث يتجه كلا الخامين القياسيين أيضًا لتحقيق مكاسب تزيد قليلاً عن 6٪ على أساس شهري.

أدت التوقعات المتزايدة لدورة تيسيرية وشيكة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم.

ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 64% لإجراء أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ارتفاعًا من 50% قبل شهر.

قد يكون تخفيف أسعار الفائدة بمثابة نعمة للنفط لأنه قد يزيد الطلب من المستهلكين.

كما أدى انتعاش هوامش التكرير الفعلية إلى دعم الأسواق، حيث ارتفع متوسط هوامش التكرير في مجمع سنغافورة بمقدار دولار واحد في يونيو، مقارنة بمايو، عند حوالي 3.60 دولار للبرميل.

وكان الحد من المكاسب هو الحذر بشأن تقلبات الدولار الأمريكي، الذي بلغ أعلى مستوى في شهرين، وعدم اليقين السياسي في فرنسا الذي له تأثير غير مباشر على الطلب على النفط.