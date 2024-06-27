فريق هندسي إيطالي يزور جسر وادي الكوف تجهيزا لصيانته

أخبار ليبيا 24

أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وصول فريق هندسي إيطالي إلى ليبيا للكشف عن جسر وادي الكوف لأجل صيانته.

وقال الجهاز، إن زيارة الفريق الهندسي الإيطالي جاء بعد 24 ساعة من زيارة المهندس بالقاسم خليفة حفتر لوادي الكوف وإصدار تعليماته المباشرة للبدء في المشروع.

وأضاف الجهاز، أن الفريق الهندسي الإيطالي التابع للشركة المُنشئة للجسر ( ICM) أجرى زيارة ميدانية للكشف الأولي على احتياجات الجسر وما حوله للبدء في الصيانة الشاملة.

وكان مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا، قد أجرى زيارة تفقدية لطريق وادي الكوف الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب السيول في سبتمبر 2023.

ووجه بالقاسم حفتر فريق عمل الصندوق للبدء الفوري في إعداد الخطط والعمل على بداية مشاريع إعمار وتطوير هذا الطريق المهم وكامل المنطقة المحيطة به.

جسر وادي الكوف

ويقع الجسر في الجبل الأخضر غرب مدينة البيضاء بحوالي 19 كم. ويربط الجسر بين مدينتي البيضاء والمرج، ويعتبر أكبر جسر كبلي خرساني في ليبيا.

ويبلغ ارتفاع عموديه 160 مترا تقريبا فوق سطح الوادي، وهو معلم من معالم الجبل الأخضر.

كما يُعد الجسر ثاني أعلى جسر في أفريقيا بعد جسر “بلوكرانس” في جنوب أفريقيا، واستمر العمل في إنشائه بين عامي 1965 و 1971.