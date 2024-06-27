مفوضية الانتخابات تعلن قرب فتح باب تسجيل المترشحين للانتخابات البلدية 

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، قرب فتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات البلدية.

ودعت المفوضية الأشخاص الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المرحلة الأولى) بالبدء والاستعداد وتجهيز القوائم والمستندات المطلوبة.

وأشارت إلى أن دليل الترشح لانتخابات المجالس البلدية موجود على الموقع الإلكتروني الخاص بها ويبيّن شروط الترشح والمستندات والوثائق المطلوبة.

هذا ونشرت المفوضية العليا للانتخابات اليوم احصائيات التسجيل الاجمالية والتفصيلية للمجالس البلدية الــ60 المُستهدفة بالعملية الانتخابية، وذلك بتاريخ الإحصائية 27 يونيو 2024.

وأفاد المفوضية، بأن إجمالي المسجلين بلغ (111,928)، منهم (85,296) رجال و (26,632) نساء.

إحاطة بشأن الانتخابات

وفي إطار الانتخابات البلدية عقد عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، جلسة إحاطة حول مستجدات العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية.

وضمّت الجلسة ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا.

وأكد السايح خلال الجلسة أن عرض هذه المستجدات هو ترسيخ لمبدأ الشفافية من أجل اطلاع المجتمع الدولي على مراحل تنفيذ العملية الانتخابية باعتبار أن المفوضية تعكس رغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه في التصويت وصناعة القرار.

وأوضح، أن ما تم إنجازه يأتي في سياق تنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها.

من جانبهم ووفقا للمفوضية، فقد أعرب السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاح هذه الانتخابات.

وأكدوا على دعمهم للمفوضية في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات المجالس البلدية وفق أعلى المعايير الدولية.