عون مخاطبًا الدبيبة: عليك اتخاذ موقف واضح «إقالتي أو تصحيح الوضع»

طالبَ محمد عون، وزير النفط والغاز، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، باتخاذ موقفٍ واضح، إما بتصحيح الوضع، وإما بإقالته حسب القوانين والتشريعات السارية، لافتًا إلى أن السبب وراء محاولة إقصائه هي مواقفه التي وصفها بالوطنية تجاه ما لا يتوافق مع مصالح ليبيا.

وحذّر عون في بيانٍ نشره الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع فيسبوك من انعاكسات الأضرار الفادحة المترتبة عن وجود وزيرين لقطاع النفط على المصلحة العليا لليبيا، مما يعكس صورة سلبيًا عنهاد مؤكدًا أنّ بعض الشركات العالمية هددت بالانسحاب مثل شركة شلمبرجير نتيجة وجود وزيرين للحقيبة نفسها، وفق بيان عون.

وأبدى عون امتعاضه مما يقوم به الوزير المكلف خليفة عبد الصادق والمتمثلة في اتخاذ إجراءات تعوق سير العمل في الوزارة وتربك محاولات التطوير التي اتخذتها الوزارة، بحسب المنشور.

عون يبحث عن حلول

وفي وقتٍ سابق…قال وزير النفط والغاز محمد عون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الدبيبة يرفض استلام أي بريد أو مراسلات صادرة عنه، واستكر عدم دعوة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية لحضور الاجتماع الوزاري لحكومته، مؤكدًا أنّ وزارة النفط خليفة عبد الصادق عرقل عمل الوزارة.

وطالب عون في مخاطبته لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الرقابة بالتدخل ومعالجة الأمور؛ لأن التخبط الإداري ينعكس سلبًا على سمعة ليبيا