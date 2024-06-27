حماد وعقيلة يبحثان آليات اعتماد ميزانية موحدة على مستوى ليبيا

بحثَ المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان و أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، مع أعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة؛ آليات اعتماد ميزانية موحدة على مستوى ليبيا.

واطلع حماد خلال لقائه عقيلة صالح في القبة على الميزانية العامة للدولة المعتمدة من مجلس النواب والتي اهتمتْ «بالمتغيرات الحاصلة للحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، للحفاظ على موارد البلاد، بكافة قطاعات الدولة شرقا وغرباً وجنوباً» بحسب منشور الحكومة الليبية.

وتابع حماد والمستشار عقيلة صالح «مستجدات أعمال الحكومة فيما يتعلقُ بتشكيل لجنة فنية مختصة بحلحلة إشكالية انقطاعات الشبكة الكهربائية المتكررة والتي من خلالها تم حل العديد من المشاكل وتخفيف الانقطاعات المتكررة وإرجاع التيار الكهربائي لعدد من المدن والمناطق، فضلاً عن متابعة أبرز مشاريع الإعمار التي اطلقتها الحكومة بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في عديد المناطق والمدن» بحسب منشور الحكومة.



كما تابعَا «قرار إنشاء صندوق التأمين الصحي العام الذي سيكون له ثلاثة فروع ببنغازي وطرابلس وسبها، وقرار إنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد، بالإضافة إلى بحث أهمية تشكيل لجنة فنية، لدراسة أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الأورام، برئاسة وزير الصحة» وفق المنشور.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعضو مجلس النواب ادريس عمران وبحضور أعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لقطاعات الدولة.