بناء على طلب الفريقين.. تغيير ملعب مباراة الهلال والأخضر من سرت إلى إجدابيا

أخبار ليبيا 24

قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، تغيير ملعب إقامة مباراة الهلال والأخضر ضمن مباريات الأسبوع التاسع لمرحلة إياب المجموعة الأولى من ملعب المدينة الرياضية في سرت إلى ملعب 10 يونيو في إجدابيا مع الإبقاء على زمن انطلاقتها المحدد عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الجمعة.

وجاء تغيير مكان المباراة بناء على طلب من ناديي الهلال والأخضر، وفق خطابين نشرتهما اللجنة.

وتقام المباراة التي سيحدد في إثرها الفريق المتأهل إلى دوري سداسي التتويج، من دون حضور جمهور الفريقين.

وليس أمام فريق الهلال إلا الفوز بالمباراة لأجل التأهل، بينما يكفي فريق الأخضر التعادل.

خطابا الهلال والأخضر

هذا ونشرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم خطابين اثنين من قبل إدارتي الهلال والأخضر، تطالبان فيها بتغيير ملعب المباراة من سرت إلى إجدابيا.

وفي كلا الخطابين طالبت إدارتي نادي الهلال والأخضر لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تغيير مكان إقامة المباراة من سرت إلى إجدابيا، وذلك نظرًا لبعد المسافة الذي سيؤثر بالسلب على المستوى الفني للفريقين نتيجة الإجهاد والإرهاق الذي سينتج عن السفر برا للفريقين المتباريين.

وكانت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد استقرت على إقامة المباراة على ملعب المدينة الرياضية في سرت.

ومن المقرر أن يقام دوري سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز في دولة إيطاليا. وفي انتظار المواجهة الحاسمة بين الهلال والأخضر، تأهل عن المجموعة الأولى حتى الآن فرق: النصر والأهلي بنغازي، بينما تأهل للدور السداسي عن المجموعة الثانية كل من: الأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي.