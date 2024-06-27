المنفي والدبيبة يبحثان سُبل الدفع بالانتخابات الرئاسية والبلدية

بحثَ محمد المنفي، رئيس المجّلس الرئاسي، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ سُبل تنسيق الجهود الدولية لدعم الانتخابات الرئاسية والبلدية.

وأكد المنفي خلال لقائه الدبيبة في طرابلس، على ضرورة الدفع بالانتخابات البلدية وذلك عبر دعم المفوضية العليا للانتخابات وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية، بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

واتفقَ المنفي والدبيبة على ضرورة «التنسيق لتوحيد الجهود الدولية لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، واحترام إرادة الليبيين في إنتاج أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة» وفق ما حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفيما سبق… ناقشَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ الجهود الدولية والأممية الداعمة لإجراء الانتخابات الليبية وفقَ قوانين عادلة وتوافقية.

الإنفاق والانتخابات

المنفي، بحثَ مع الدبيبة في طرابلس، عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ضمنها الإنفاق الحكومي خلال العام 2024، والتأكيد على ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية، بحسب ما نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

المصالحة وتوحيد الصف

كما تابع المنفي مع الدبيبة آليات توحيد الصفوف المحلية ليتسنى للأطراف الليبية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، وضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية باعتباره نواة أساسية للاستقرار، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.