المفوضية: بريطانيا تبدي استعدادها لتقديم الدعم لإنجاز الانتخابات

جدّد سفير بريطانيا لدى ليبيـا مارتن لونغدن، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني و الاستشاري للمفوضية العُليا للانتخابات حتى تتمكن من إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرّتقب، و«يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة» بحسب المفوضية العُليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء سفير بريطانيا لدى ليبيـا مارتن لونغدن بعماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات في طرابلس، إذ ناقش الطرفان؛ سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيـا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وفقَ منشور المفوضية.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية لـ60 بلدية -حتى اللحظة- 111.928 ناخب وناخبة، يلغ إجمالي عدد المُسجلين من الرجال 85.296 ناخب، في حين سجل إجمالي عدد المُسجلات من النساء 26.632 ناخبة، بحسب إحصائية المفوضية العليا للانتخابات.

وفي الأثناء.. أكدتْ المفوضية العُليا للانتخابات أنّ الحملات التوعوية بمكاتب الإدارة الانتخابية لا تزال مستمرة في تسجيل الناخبين وذلك حتى يوم الأحد 7 يوليو 2024.

مشيرةً إلى أنَ منسقي التوعية والتواصل بالمكاتب بالتعاون مع سفيرات التوعية والشركاء من منظمات المجتمع المدني وأفواج الكشافة والمرشدات واتحادات الطلبة، قاموا بتوزيع مطويات توعوية على المواطنين داخل 60 بلدية المستهدفة في المجموعة الأولى من انتخاب المجالس البلدية، بحسب منشور المفوضية

وفي وقتٍ سابق… تمكنت المفوضية العُليا للانتخابات من معالجة الخلل الفني بمنظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية.