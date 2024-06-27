الشبلي: الاتحاد الليبي للقوى السياسية يمثل كل أطياف الشعب

كشف فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب السياسية الليبية، في تصريحات حصرية لوكالة أخبار ليبيا 24، عن تفاصيل تأسيس “الاتحاد الليبي للقوى السياسية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية”، الذي يضم كافة أطياف الشعب الليبي بهدف تمثيلهم في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.

وأوضح الشبلي في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، أن الاتحاد يهدف إلى جمع الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والتشكيلات الاجتماعية تحت مظلة واحدة، ليكون الممثل الأول والأخير للشعب الليبي. وأشار إلى أن نقابة المعلمين، على سبيل المثال، تضم المعلمين من امساعد إلى رأس جدير دون ترتيب مناطقي أو انحياز، وكذلك اتحاد العمال واتحاد الفلاحين والأطباء، مما يجعل الاتحاد شاملاً لكل مناطق ليبيا.

الشبلي: الاتحاد الليبي سيقدم نفسه كممثل وحيد للشعب أمام المجتمع الدولي

وأضاف الشبلي أن الهدف من إنشاء هذا الاتحاد هو تكوين كيان قوي يمثل جميع الليبيين في اختيار الحكومة الجديدة وتنقيح القوانين الانتخابية والذهاب إلى الانتخابات. وأشار إلى أن الاتحاد سيقدم نفسه أمام البعثة الأممية والمجتمع الدولي كممثل وحيد وقوي للشعب الليبي، بهدف انتزاع ملكية الحل من أيدي القوى الدولية والإقليمية وجعلها ملكية وطنية ليبية خالصة.

وأوضح الشبلي أن يوم السبت المقبل سيكون يوم إشهار وولادة هذا الاتحاد، مؤكداً أن الدوافع وراء تأسيسه كانت تشتت القوى الوطنية ومواجهة تدوير الأزمة في ليبيا. وأشار إلى أن القوى السياسية كانت تعمل منفردة في الماضي، مما استدعى ضرورة تشكيل اتحاد يضم كل القوى السياسية الوطنية من الأحزاب إلى النقابات والروابط المهنية والتنظيمات القبلية والأقليات مثل التبو والأمازيغ والطوارق، بالإضافة إلى الشباب والمرأة وبعض التشكيلات العسكرية المسلحة.

الشبلي: توحيد الصفوف الوطنية لمواجهة تشتت القوى السياسية في ليبيا

وأكد الشبلي أن الاتحاد لديه خطة عمل وحيدة وهي إجبار الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة الوطنية العليا التي تتكون من مكونات الاتحاد. وأوضح أن لكل مكون مقعدًا في اللجنة، مثل نقابة المعلمين، نقابة الصحفيين، نقابة المحامين، بالإضافة إلى مقعد لكل حزب، ومقعد للأقليات، ومقعد للشباب، ومقعد للمرأة. وأشار إلى أن عدد المقاعد لن يتجاوز 200 مقعد، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تشكيل الحكومة الجديدة وتنقيح القوانين الانتخابية لذهاب الليبيين إلى الانتخابات.

وأوضح الشبلي أن الاتحاد سيعمل مع بعض الشركات الدولية والمحلية والإقليمية لدعم أهدافه. وأشار إلى أن الاتحاد يضم حتى الآن 54 حزبًا و50 من مكونات النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية، مضيفاً أن الاتحاد يسعى لتوسيع هذا التعاون لتحقيق أهدافه.

وختم الشبلي تصريحاته برسالة إلى الشعب الليبي، مؤكدًا أن الاتحاد يمثل خطوة نحو الحل الوطني الشامل، وأنه يهدف إلى تمثيل كل الليبيين والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا من خلال تشكيل حكومة جديدة وتنقيح القوانين الانتخابية والذهاب إلى انتخابات نزيهة تمثل إرادة الشعب الليبي.