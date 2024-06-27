الدبيبة وشكشك يطلعان على ملامح الميزانية التنموية لـ2024

اطلعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلال لقائه بخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة على ملامح الميزانية التنموية للعام 2024 وسُبل دعم قطاعي النفط والغاز.

وتضمن لقاء الدبيبة بشكشك التأكيد على أهمية تطوير الخطة التنموية وضمان التدفقات المالية للمشروعات الجارية ومتابعة المشروعات التنموية لقطاعي الكهرباء والنفط الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى معالجة مختنقات بعض البلديات وتوفير المواد التشغيلية اللازمة لتلك المشروعات التنموية.

بدوره شدّد الدبيبة على ضرورة إيلاء مشروعات المياه والصرف الصحي الأولوية في مختلف الخطط التنموية.

كما خلُص الاجتماع الذي شارك فيه وزير النفط والغاز المكلف ووزير التخطيط المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي ومدير الإدارة العامة للقطاع الخدمي بديوان المحاسبة؛ إلى ضرورة دعم الأجهزة التنفيذية والدفع بقطاعي الكهرباء والنفط لتحريك عجلة التنمية، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للدبيبة.

وفيما سبق.. ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة؛ آليات زيادة معدلات الافصاح والشفافية حول النفقات والإيرادات.

الدبيبة، وخلال لقائه شكشك في طرابلس لمناقشة عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة جهود الإفصاح والشفافية، والاطلاع على عقود المشاريع التنموية، أكدَ التزام حكومته في انتهاج سياسة الإفصاح، أمام المواطنين عن كل المصروفات والنفقات، على حد تعبيره.

وشدّ الدبيبة على عمل حكومته لتعزيز الشفافية وزيادت معدلات الافصاح، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وفقَ ما نقلهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.