الدبيبة لخوري: انتخابات البلديات خطوة إيجابية لدعم الحياة السياسية

ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبيبا بالإنابة؛ آليات إنجاح الانتخابات البلدية باعتبارها «خطوة إيجابية في دعم الحياة السياسية في البلاد» بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

الدبيبة؛ وخلال لقائه خوري في طرابلس أكد على إصداره تعليماتٍ للمؤسسات الحكومية كافة؛ بهد التعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، بحسب مكتب الدبيبة الإعلامي.

وأما يتعلقُ بتأمين الانتخابات وتوفير البيئة والمناخ الملائمين، أكد الدبيبة إصداره القرارات اللازمة لدعم وزارة الداخلية والمفوضية ماديًت لنجاح المهمة الموكلة لهما، وفق حكومة الوحدة.

وفي وقتٍ سابق…بحثَ عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، آخر المستجدات بالعملية الانتخابية والعمل الذي تقوم به المفوضية واستعراض مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عامة، وأكدت المفوضية العُليا للانتخابات في مشنورٍ عبر موقعها الرسمي على (فيسبوك) أنّ الزيارة تندرج ضمن إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

وبحسب منشور المفوضية فإن اللقاء استعرض استعدادات المحلية لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي أعلن عن فتح سجل الناخبين بها في مطلع الشهر والذي، أعلنت اليوم أيضا المفوضية عن تمديد مدة التسجيل بسجل الناخبين، بعد النتائج الإيجابية بحسب وصف المفوضية.