استمرار المظاهرات في كينيا رغم تراجع الرئيس عن مشروع زيادة الضرائب 

أخبار ليبيا 24

لاتزال المظاهرات مستمرة في عدة مدن من كينيا على الرغم من سحب الرئيس وليام روتو لمشروع قانون زيادة الضرائب.

وأطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين وأغلقت الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، اليوم الخميس، مع استمرار المظاهرات الصغيرة في عدة مدن.

وكانت نسبة المشاركة أقل بكثير من ذروة المسيرات الحاشدة التي أثارها مشروع القانون خلال الأسبوع الماضي.

سحب التشريع

وسحب الرئيس وليام روتو التشريع، يوم الأربعاء، بعد يوم من اشتباكات أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل واقتحام البرلمان لفترة وجيزة وإضرام النار فيه.

ويواجه روتو، أخطر أزمة خلال فترة رئاسته، التي استمرت عامين، حيث نمت حركة الاحتجاج التي يقودها الشباب بسرعة من الإدانات عبر الإنترنت لزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.

ومع ذلك، في ظل الافتقار إلى هيكل قيادة رسمي، انقسم مؤيدو الاحتجاج حول مدى استمرار المظاهرات.

مظاهرات كينيا

وقال بونيفاس موانجي، الناشط البارز في مجال العدالة الاجتماعية، في منشور على موقع إنستغرام: “دعونا لا نكون أغبياء ونحن نناضل من أجل كينيا أفضل”.

وأعرب عن تأييده للمظاهرات، اليوم الخميس، لكنه عارض الدعوات لاقتحام مقر الرئاسة والمكاتب الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى مزيد من العنف وتستخدم لتبرير حملة القمع.

وفي العاصمة نيروبي، قامت الشرطة والجنود بدوريات في الشوارع، اليوم الخميس، ومنعوا الوصول إلى مقر الرئاسة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في وسط المدينة.

وقالت مجموعة الأطباء التطوعية “أطباء من أجل كينيا” إن موظفيها في مسجد الجامعة/مستشفى الهلال أصيبوا بالغاز المسيل للدموع، وأنها تدين “بأشد العبارات الممكنة العنف الذي تعرض له فرقنا الطبية التطوعية”.

وفي أماكن أخرى، أظهرت لقطات تلفزيونية محلية تجمع مئات المتظاهرين في مدينة مومباسا الساحلية وفي مدينة كيسومو الغربية، على الرغم من أن تلك التجمعات بدت سلمية.