العثور على جثة صبي بعد يوم من غرقه في بحر النقازة في الخمس

أخبار ليبيا 24

عثرت فرق الإنقاذ البحري، اليوم الاثنين، على الشاب “سراج البكوش” من مدينة مسلاتة مفارقا للحياة بعد غرقه يوم أمس الأحد في بحر جبرون بمنطقة النقازة في الخمس غرب ليبيا.

وأكّدت مصادر محلية أن فرق الإنقاذ البحري نجحت في العثور على جثته “البكوش” 14 عاما بعد فقدانه يوم أمس.

رسالة مؤلمة

وكان والد الشاب سراج قد كتب على حسابه على “فيس بوك” تدوينة يوم الأحد يصف فيها فاجعته لغرق ابنه.

وكتب الأب المكلوم لفقدان ابنه، يقول: “ابني سراج الآن غير معروف مصيره، فقد غرق في بحر جبرون.. الدعاء له يا إخوة بأن يرجع إلينا سالمًا أو الدعاء له بالرحمة والغفران، إذا فاضت روحه إلى بارئها.. اللّهم هوّن علينا مصائب الدنيا يارب العالمين.. فراقك مؤلم يا ولدي”.

جهاز الإسعاف والطوارئ كان قد أعلن عن غرق الشاب، حيث أشار إلى، أن فرق البحث -من غطاسين وأجهزة أمنية ومتطوعين- بدأت في البحث عن الغريق.

بحر مضطرب في في الخمس

يأتي غرق الشاب المؤلم، في ظل تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب ريح “براني” إلى “شلوق” نشط على معظم الساحل الغربي لليبيا من ضمنه ساحل الخمس.

وتتراوح سرعة الريح وفق مركز الأرصاد الجوية ما بين (25-30) عقدة. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 -2.25) متر.