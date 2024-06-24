إغلاق أكثر من 1800 محطة وقود في نيجيريا بسبب نزاع حول التهريب

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قال الرئيس المحلي لاتحاد مسوقي النفط في نيجيريا، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 2000 منفذ بيع للبنزين أغلقت في شمال شرق نيجيريا احتجاجا على عملية مكافحة التهريب التي استهدفت بعض المشغلين، ما أجبر سائقي السيارات على الشراء من السوق السوداء.

وقال داهيرو بوبا، رئيس جمعية مسوقي النفط المستقلة في نيجيريا في ولايتي أداماوا وتارابا، إن محطات البنزين أوقفت عملياتها بعد أن احتجزت دائرة الجمارك النيجيرية شاحنات الصهاريج وأغلقت بعض منافذ الوقود للاشتباه في أنها تهرب البنزين إلى الكاميرون المجاورة.

تهريب البنزين من نيجيريا

ويعتمد بائعو الوقود في السوق السوداء في الكاميرون وبنين وتوغو لسنوات على البنزين الرخيص المهرب من نيجيريا.

وعندما ألغت نيجيريا دعم البنزين العام الماضي، انهارت تجارة السوق السوداء، لكن المنتج أصبح أرخص مرة أخرى بعد أن وضعت نيجيريا حدًا أقصى للسعر منذ يونيو 2023 على الرغم من الضعف الحاد لعملتها.

مصادرة شاحنات الوقود

في إطار “عملية الزوبعة”، صادرت الجمارك في البداية بعض شاحنات الصهريج التابعة لأعضاء جمعية مسوقي النفط المستقلة وأطلقت سراحهم بعد احتجاج الجمعية.

لكن بوبا قال إنه تم الاستيلاء على المزيد من الشاحنات وأغلقت العديد من محطات الوقود، ما أجبر مشغلي محطات الوقود على إغلاق منافذ البيع بشكل جماعي احتجاجًا.

وقال: “لقد كتبنا إليهم (الجمارك النيجيرية) مرة أخرى لكن لم تكن هناك ردود ولهذا قررنا الإضراب”، مضيفا أن أكثر من 1800 منفذ توقفت عن العمل.

وأضاف: “هذا هو عملنا ولا يمكننا أن نكون هادئين عندما يتم التعامل مع أعضائنا بهذه الطريقة”.

وقال مانجسي لازاروس، المتحدث باسم الجمارك في أداماوا وتارابا، إنه تم الاستيلاء على شاحنات الصهاريج لأنها كانت تستخدم لتهريب البنزين.

وفي يولا عاصمة أداماوا، سارع تجار السوق السوداء إلى استغلال النقص لبيع البنزين مقابل 1400 نايرا (0.9459 دولار) للتر، مقارنة بما يتراوح بين 650 و750 نايرا في محطات الوقود.