معدلات إنتاج مشتقات النفط تصل لمستويات عالية

أخبار ليبيا 24

ارتفع إنتاج ليبيا من إنتاج الغاز الطبيعي للاسطوانات المضغوطة، بنسبة 39% ليبلغ نحو 49.7 ألف طن متري في العام 2023، بزيادة 14 ألف طن متري عما سجله في العام السابق (35.6 ألفا)، في الوقت الذي يعاني منه المواطنين من نقص اسطوانات الغاز المستخدمة في الطهي، لاسيما في مناطق الدواخل.

تحليل بيانات إنتاج مشتقات النفط

جاء ذلك في تحليل بيانات حديثة نشرها مصرف ليبيا المركزي، أظهر تحقيق زيادة في إنتاج البنزين بنسبة 19.2% وبواقع 70 ألف طن متري خلال الفترة نفسها ليصل إلى 434 ألف طن متري مقابل 364.2 ألف طن.

ومن ضمن مشتقات النفط التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاجها وبالتالي زيادة الإيرادات العامة، بنسبة 13% وبواقع 204 آلاف طن متري ليسجل في العام الماضي نحو 1.76 مليون طن متري، مقابل 1.55 مليون طن، وكذلك زيت الوقود الثقيل بنسبة 18.2% وبواقع 311 ألف طن ليبلغ خلال الفترة نفسها مليونين اثنين و19 ألف طن متري، مقابل حوالي 1.7 مليون طن.

وارتفع إنتاج (النافتا) أيضاً 10% وبنحو 96.3 ألف طن في العام الماضي، ليصل إلى 1.04 مليون طن متري، مقابل 945.7 مليون طن في العام السابق.

في حين وصلت نسبة إنتاج وقود الطائرات والكيروسين، فقد أوضح تحليل أرقام المركزي، تحقيق زيادة بنسبة 38% وبواقع 206 آلاف طن متري، إذ سجلت 750.1 ألف طن متري في العام 2023 مقابل 534.5 ألف طن في العام 2022.