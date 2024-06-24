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مدرب البرازيل: التوازن والثبات هما مفتاح نجاحنا في كوبا أمريكا

24 يونيو، 2024 8:36 م
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مدرب البرازيل: التوازن والثبات هما مفتاح نجاحنا في كوبا أمريكا

أخبار ليبيا 24

أكد دوريفال جونيور، مدرب البرازيل، أن التوازن والثبات هما مفتاح النجاح قبل المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام كوستاريكا.

واعترف دوريفال، الذي تولى المسؤولية في يناير الماضي وخاض أربع مباريات فقط، بأن المنتخب البرازيلي لا يزال يفتقر إلى الاستقرار على أرض الملعب، وهو ما قال إنه أمر طبيعي بالنظر إلى الفترة القصيرة التي قضاها معه.

وقال في مؤتمر صحفي: “يجب أن أجد التوازن للفريق الذي تم تشكيله قبل ثلاثة أشهر فقط، وبعد فترة معينة من 15 أو 20 يومًا من العمل عليهم أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى”.

وأضاف مدرب البرازيل: “في كرة القدم، لا يمكنك تخطي مراحل الإعداد في التدريب، ولكن لهذا السبب نحاول تسريع كل واحد منهم ليكون لدينا فريق ثابت وواثق يمكنه بعد ذلك استخدام شخصية لاعبيه لخلق الفرص”.

تشكيلة البرازيل

وأعلن المدرب عن التشكيلة الأساسية التي ضمت وجهين جديدين هما قلب دفاع ريال مدريد إيدير ميليتاو وظهير أتلتيكو مينيرو جيليرمي أرانا.

وقال: “التشكيلة الأساسية ستضم ميليتاو وأرانا.. في كل مباراة، إذا لزم الأمر، سيكون هناك تغيير واحد أو اثنين.. جميع اللاعبين جاهزون.. لا أحد منهم أقل من توقعاتنا.. نحن مستعدون لأي موقف”.

مدرب البرازيل: التوازن والثبات هما مفتاح نجاحنا في كوبا أمريكا

ولن يشارك إندريك، لاعب ريال مدريد الجديد، أساسيًا أمام كوستاريكا ومن المتوقع أن يشارك في الشوط الثاني، حيث دعا دوريفال إلى “القليل من الصبر” مع المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا.

وقال: “إنه شيء سيحدث بشكل طبيعي.. قد لا يستغرق وقتًا طويلاً لأنه يتمتع بمهارة كبيرة.. أنا في عجلة من أمري لإدخاله إلى الملعب، لكن يجب أن يكون لديك توازن معين.. إنه يتمتع بمهارات ممتازة وهو أكثر اللاعبين الواعدين”.

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24 يونيو، 2024 8:36 م
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