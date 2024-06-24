صندوق الإعمار: نعمل في كل مكان وفي أي وقت حتى تصبح ليبيا عامرة

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يواصل صندوق التنمية وإعمار ليبيا أعماله بوتيرة متسارعة في أغلب المدن والمناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد.

وأكّد الصندوق، العمل في كل المدن والمناطق لأجل أن تصبح ليبيا عامرة. وقال الصندوق: ” نعمل في كل مكان وفي أي وقت حتى تصبح بلادنا عامرة بكل تفاصيلها”.

وعرض صندوق التنمية والإعمار المشاريع التي يقوم بتنفيذها في كل المدن والمناطق، إذ استعرض في مقاطع فيديو وصور أعمال مشروع صيانة وتطوير كلية الاقتصاد في مدينة المرج شرق ليبيا، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 70 %.

وفي درنة استعرض صندوق التنمية والإعمار نموذجا مكتملا للشقق السكنية التي ستسلم إلى أهالي المدينة المتضررة من الفيضانات والتي شهدت كارثة إنسانية في سبتمبر الماضي.

وفي بنغازي استعرض صندوق التنمية والإعمار مشاهد حية لوتيرة العمل المستمرة حتى ساعات الليل المتأخرة داخل موقع جسر السلماني، وغيره من الجسور داخل المدينة.

إعمار كامل ليبيا

أعمال صندوق التنمية والإعمار لم تتوقف عند حد مدن شرق البلاد، وإنما وصلت المشاريع إلى مدن الجنوب.

واستعرض الصندوق انطلاق مشاريع التنمية في مرزق، بعد إعلان المهندس بالقاسم خليفة حفتر رئيس الصندوق البدء الفعلي لخطة التنمية والإعمار داخل المدينة المهملة منذ عقود.

وأكّد صندوق التنمية والإعمار، أن المشاريع تسير وفق المخطط في 20 مدينة ومنطقة في شرق وغرب وجنوب البلاد.

ومن باب دعم المرافق العامة والاهتمام بالمقرات الحكومية الهامة لتوفير بيئة صحية تضمن كفاءة وجودة العمل لدى جميع العاملين سبق أن تفقد المدير العام للصندوق مبنى الهجرة غير الشرعية في براك الشاطئ بجنوب غرب ليبيا، رفقة رئيس أسامة حمّاد الحكومة الليبية.

في أثناء ذلك تمّ الوقوف على حالة المبنى ومنشآته الملحقة وجميع احتياجاته للبدء في تطويره وإعادة هيكلته وتجهيزه بصورة كاملة.

وفي وقت سابق أعلن مدير الصندوق من داخل سبها بدء مشاريع الإعمار والتنمية داخل مدن ومناطق الجنوب الليبي. وأكّد صندوق التنمية والإعمار أن العمل لا يزال مستمرًا وفق الخطط والإستراتيجيات والجداول الزمنية.