كوريا الجنوبية: مصرع 22 عاملا في انفجار مصنع للبطاريات معظمهم صينيين 

أخبار ليبيا 24

أدى حريق في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية إلى مصرع 22 عاملا، وفق ما قال مسؤولو الإطفاء. واندلعت النار في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية بعد انفجار عدة بطاريات يوم الاثنين، ما أسفر سقوط قتلى معظمهم من المواطنين الصينيين.

واندلع حريق وسلسلة من الانفجارات في المصنع الذي تديره شركة أريسيل لصناعة البطاريات الأولية في هواسونج، وهي منطقة صناعية جنوب غرب العاصمة سيول.

وقال المسؤولون، إنه من المحتمل أن الضحايا توفوا نتيجة للغاز السام للغاية في غضون ثوان من خروج الحريق عن السيطر

ولم يتضح سبب الانفجارات وتم اخماد الحريق إلى حد كبير في حوالي ست ساعات. وكان من بين القتلى 18 عاملا صينيا واثنين من كوريا الجنوبية وواحدا من لاوس.

وقال كيم جين يونج، المسؤول في خدمة الإطفاء في هواسونج، للصحفيين، نقلا عن معلومات من مسؤولي الشركة، إنه لم يتم بعد تأكيد جنسية العامل المتوفى الآخر.

وقال كيم إنه تم الإبلاغ عن الحريق لأول مرة في الساعة 10:31 صباحا بعد انفجار سلسلة من خلايا البطاريات داخل مستودع يضم 35 ألف بطارية.

ونشرت رويترز صور لرجال الإطفاء ينقلون ما يصل إلى ست جثث خارج المصنع. وقال كيم إنه بسبب شدة الحريق، وجد رجال الإنقاذ صعوبة في التعرف على القتلى. وقال مسؤولون في مكان الحادث إن شخصين يعالجان من حروق خطيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة رجال الإطفاء وهم يقومون برش المبنى الفولاذي والخرساني المتضرر. وتسبب الانفجار في انهيار أجزاء من الطابق العلوي، وبدت أجزاء كبيرة من المبنى وكأنها قد تناثرت في الشارع بفعل الانفجارات.

وأظهرت لقطات جوية سحبا ضخمة من الدخان الأبيض تتصاعد من المبنى وانفجارات تدور في أنحاء المبنى.

وقال تشو سون هو، مسؤول الإطفاء في مقاطعة جيونجي، إن معظم العمال الأجانب الذين قتلوا كانوا موظفين مؤقتين، ومن المحتمل أنهم لم يكونوا على دراية بهيكل المبنى.

وأضاف أن الدخان والنيران انتشرا في غضون 15 ثانية ومن المرجح أن الضحايا قضوا نحبهم بعد أن أخذوا نفسا أو اثنين.