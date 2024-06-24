درنة تحت الأنقاض.. قصة الصمود والبحث عن العدالة في وجه الكارثة “3”

أنا محمد صالح جبريل اللافي، محامٍ وساكن في درنة، شهدت مدينتي العزيزة لحظات من الصعاب والتحديات الهائلة. في قصتي، سأحكي لكم عن معاناة درنة خلال كارثة لم يتوقعها أحد، وعن رحلتي الشخصية كمحامٍ للبحث عن العدالة وإعادة الأمل إلى قلوب أهلي وأحبائي. إنها قصة عن الصمود والتضامن في وجه الظروف القاسية، وعن البحث عن الحقيقة والعدالة في عالم مليء بالتحديات.

مع مرور الأيام، بدأت تتكشف حقيقة الفاجعة التي حلت بدرنة. كانت التداعيات ضخمة والمسؤوليات متعددة. شعرت بمدى الهول الذي لحق بنا جميعًا، وكان من الواضح أن الكارثة لم تكن مجرد نتيجة لقوة الطبيعة، بل كانت نتاجًا لتراكم الإهمال وسوء الإدارة على مدى سنوات.

القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بذلت جهودًا مضنية فوق طاقتها لتخفيف الكارثة. بفضل الله وبجهود القيادة العامة والجهات المعنية بالحكومة الليبية دبت الحياة مجددًا في المدينة، وتتجهز رويدًا رويدًا لاستعادة رونقها. ومع ذلك، كانت هناك حقيقة مريرة لا يمكن إنكارها: حكومة الدبيبة تتحمل المسؤولية كاملة عما حل بالمدينة وأهلها. حكومة الدبيبة نفضت يدها عن المدينة وأطلقت الردود المعلبة الجاهزة لإخلاء مسؤوليتها الجنائية والمدنية.

قمنا بمقاضاة حكومة الدبيبة كونها الجهة التي فرضها المجتمع الدولي على ليبيا غصبًا وعنوة. كان من الواضح للجميع أن الدبيبة فشل فشلاً ذريعًا في درنة. حكومة الدبيبة لم تمنح درنة ربع دينار لإنقاذها، والدبيبة مسؤول أمام الله وأمام الشعب الليبي وأمام المجتمع الدولي الذي فرضه على ليبيا. كانت تلك اللحظة الحاسمة التي أدركنا فيها أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.

مكتب النائب العام كلف الجهات المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث ورصد أوجه التقصير والإهمال، وكذلك حصر الجثامين والمفقودين. مقاضاة حكومة الدبيبة واقع فرض نفسه نصرة لأهلنا واقتصاصًا من إهمال وفساد المسؤولين في سدة الحكم. القضية الأولى هي قضية السد، والقضية الثانية مخالفات المجلس البلدي درنة. طالبنا بالتعويض المدني وتحميل حكومة الدبيبة المسؤولية الجنائية. حكومة الدبيبة قصرت وأهملت ولم تصرف التعويضات بحجج واهية لا تنطلي على أحد.

حكومة الدبيبة تصرف أرقامًا فلكية وترفض إنقاذ درنة وإعمارها في تعنت واضح وتحدي صارخ ومستفز. حكومة الدبيبة لم تلامس الواقع وأخلت مسؤوليتها رغم أن ليبيا دولة مركزية ومواردها واحدة. كنا نواجه تحديات كبيرة في الحصول على الدعم والموارد لإعادة بناء المدينة، ولكن كان لدينا عزيمة قوية وإصرار على استعادة حقوقنا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.

بدأنا بتنظيم فعاليات وحملات توعية للمطالبة بحقوقنا، وحشد الدعم من المجتمع المحلي والدولي. كانت تلك الأيام مليئة بالتحديات، ولكن كان لدينا إيمان بأننا نستطيع تحقيق العدالة لأهل درنة. كنا نعمل بلا كلل، نكتب التقارير، نجمع الأدلة، ونتواصل مع المحامين والناشطين لرفع صوتنا والمطالبة بحقوقنا.

في تلك الفترة، كنت أشعر بمدى الظلم الذي لحق بنا، ولكنني كنت أرى أيضًا القوة والعزيمة في عيون الناس. كانوا مصرين على استعادة مدينتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة. كان لدينا أمل بأن العدالة ستتحقق، وأن درنة ستعود أقوى مما كانت.

كانت تلك الأيام مليئة بالعمل الشاق والتحديات، ولكنها كانت أيضًا مليئة بالأمل والتضامن. كنا نعمل معًا كعائلة واحدة، ندعم بعضنا البعض في مواجهة هذه الكارثة. كنت أشعر بالفخر بمدينتي وأهلها، وبالإيمان بأننا سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة، بروح التضامن والإصرار على النهوض مجددًا.