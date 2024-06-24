حكومة الدبيبة تفشل في إعادة فتح معبر رأس جدير صباح اليوم

أخبار ليبيا 24

لم تستطع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية من إعادة فتح، معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد أن أعلنت بالأمس عن إعادة فتحه رسمياً صباح اليوم، وتكليل الجهود المبذولة والتي أخذت وقتاً طويلاً للتنسيق مع الجانب التونسي.

قوات تابعة لمدينة زوارة تعرقل إعادة فتح المعبر

وبحسب مصادر وكالة أخبار ليبيا 24، فإن مدينة زوارة الحدودية والمسيطرة سابقاً على المعبر، أغلقت مساء الأمس الطريق المؤدي لمعبر رأس جدير، مطالبة عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، بإعادة النظر في قرار تنحية القوات الأمنية السابقة المسيطرة على المعبر والتي تتبع لمدينة زوارة.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحات صحفية، إن تأجيل افتتاح ‎معبر رأس جدير مرة أخرى من قبل حكومة الدبيبة رغم إعلان وزارة الداخلية عزمها افتتاح المعبر اليوم، مشيراً إلى أن التنسيقات الأمنية مع الجانب التونسي كانت سلسة وناجحة، إلا أن المشكلة تكمن في عدم وجود توافق حقيقي ليبي ليبي بين مدينة زوارة و ‎وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة.

وفي وقت سابق من يوم الأمس الأحد، دعت الوزارة في بيان رسمي وسائل الإعلام إلى حضور مراسم الافتتاح التي تأتي بعد اجتماعات و مباحثات طويلة بين مسؤولين في الوزارة والجانب التونسي، وكذلك بعد اجتماعات طويلة مع أعيان وحكماء مدينة زوارة التي اعترضت في وقت سابق عند بداية إغلاقه.

وكان مقررًا افتتاح المعبر الخميس الماضي لكن الموعد تأجل بدعوى استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل، في حين تم إفتتاحه أمام الحالات الإنسانية والعاجلة، منذ يوم 13 يونيو.