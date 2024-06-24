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تصنيف الفيفا يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة

التصنيف ليس مجرد أرقام وأسماء بل هو انعكاس للجهود والعرق المبذول على الميدان

24 يونيو، 2024 12:24 ص
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تصنيف الفيفا يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة
تصنيف الفيفا يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة

أخبار ليبيا 24

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدمفيفا” ترتيب المنتخبات لشهر يونيو 2024، ليشعل حماس عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم.

هذا التصنيف ليس مجرد أرقام وأسماء؛ بل هو انعكاس للجهود والعرق المبذول على الميدان، حيث تخطو الفرق الوطنية خطوات واسعة نحو تحقيق المجد والاعتراف الدولي.

حافظ المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، على صدارة التصنيف العالمي بمجموع نقاط بلغ 1860.14، مشدداً على مكانته كفريق لا يقهر، حيث يتألق بأداء استثنائي وروح قتالية عالية. خلفه جاءت فرنسا، بفضل تشكيلة مرصعة بالنجوم وقوة جماعية لا يستهان بها، بينما تراجعت إنجلترا إلى المركز الخامس لصالح البرازيل، التي استعادت بريقها بفضل مهارات نجومها وأدائهم الساحر.

تصنيف الفيفا يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة
تصنيف الفيفا يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة

ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في العالم:

1. الأرجنتين
2. فرنسا
3. بلجيكا
4. البرازيل
5. إنجلترا
6. البرتغال
7. هولندا
8. إسبانيا
9. كرواتيا
10. إيطاليا

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24 يونيو، 2024 12:24 ص
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