تراجع أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الدولار بالمقابل

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط العالمية، بعد ارتفاع قيمة الدولار في السوق العالمية، الذي أثر في قيمة الدعم الذي تتلقاه أسواق النفط من التوترات الجيوسياسية وتخفيضات إمدادات «أوبك بلس».

انخفاض قيمة العقود الآجلة لبرنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» خمسة سنتات إلى 85.19 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت منخفضة 0.6% يوم الجمعة، وسجلت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 80.66 دولار للبرميل، بهبوط سبعة سنتات، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت الأسعار نحو 5% منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع.

ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الدولار العالمية ارتفعت بحسب بيانات مؤشر الدولار العالمي الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، يوم الجمعة الماضية، وتعتبر زيادته بسيطة لكنها مؤثرة وفعالة في الأسواق، إذ أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأميركية أن نشاط الأعمال بلغ أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو الجاري.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة به أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

و أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 2.2 مليون برميل، وتعتبر مخزونات البنزين انخفضت بشكل ملحوظ، بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 600 ألف برميل. وساعدت توقعات الطلب في أماكن أخرى على دفع الأسعار إلى الارتفاع.