بلدي بنغازي يعتمد خطة “المصادر الردفية” لتوفير مياه الشرب

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تعمل بلدية بنغازي ضمن خطتها التنموية للبلدية، إلى تحسين جودة المياه في كافة مناطق المدينة، فقد اعتمدت بلدية بنغازي خُطة المصادر الرديفة لتوفير 186 ألف متر مُكعب من مياه الشُرب يومياً للمدينة، وذلك من حُقول آبار “بنينا، وسيدي منصور (2،1)، والهواري” في مُدة زمنية تُقدر بـ18 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذها، بحسب ما أعلنته البلدية عبر صفحتها على فيسبوك.

حول خطة المصادر الردفية للمياه

وبحسب البيان الصادر عن البلدية فإن الخطة سيجرى تنفيذها بمُشاركة الجهات ذات العلاقة، المُتمثلة في إدارة المشروعات بالبلدية وإدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، سهل بنغازي، ومكتب بنغازي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفرع المنطقة الشرقية بوزارة الموارد المائية وغُرفة العمليات والطوارئ بالبلدية.

ووفقاً للبيان فإن الخطة تعمل وفق استراتيجية محددة بينتها البلدية وهي “صيانة وتوفير مُستلزمات آبار بنينا وسيدي منصور (2،1 ) والهواري، وتفعيل مشروع خط 1200 ملم الخاص بنقل مياه آبار بنينا إلى الشبكة العامة للمياه لمدينة بنغازي”، وأوضح البيان أن الخطة تهدف للعمل على حفر آبار جديدة في عدد من المواقع، والعمل على صيانة العديد من خُطوط المياه الفرعية للتقليل من الهدر في الشبكة والعمل على تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي لعدد من المواقع القريبة من حقول الآبار، وإعداد الدراسات الفنية على مصادر المياه الجوفية للمدينة، والعديد من الإجراءات في هذا الشأن، إضافة إلى التوصية بتنفيذ مشروع محطة بنغازي لتحلية المياه، وفق بلدية بنغازي.