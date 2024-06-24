المشير “خليفة حفتر” يلتقي “نورلاند” لبحث مستجدات الوصول إلى الانتخابات

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبو القاسم حفتر” بمقر القيادة العامة بالرجمة، المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “جيرمي برنت”، والوفد الأمريكي المرافق لهم والذي يقوم بجولة من اللقاءات الحثيثة مع جميع القوى السياسية.

التباحث حول المستجدات السياسية

وبحث المشير خليفة حفتر آخر المستجدات السياسية في ليبيا مع الوفد الأمريكي، إذ أكد الطرفان على على أهمية، بذل الجهود المتواصلة، من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المساعي التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهدف التوصل لحلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات.

ومن جانبه أكد الوفد الأمريكي على دور القوات المسلحة العربية الليبية في بسط الأمن والاستقرار، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين القيادة العامة والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب والتطرف.

والتقلى بالأمس محمد المنفي مع الوفد الأمريكي بقيادة المبعوث الخاص إلى ليبيا نورلاند، بقر ديوان المجلس الرئاسي واستعرض الطرفان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والدفع بها قدمًا للوصول للانتخابات، بالإضافة للأوضاع الأمنية والعسكرية وتأمين الجنوب وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وزار نورلاند مقر المجلس الأعلى للدولة واجتمع مع محمد تكالة رئيس المجلس وتباحثا حول دفع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في البلاد.

وقال نورلاند بتدوينة نشرها على الصفحة الرسمية بموقع (إكس) “تبادلنا وجهات النظر حول الطرق التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها مساعدة الليبيين في حماية سيادته”.