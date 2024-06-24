الحويج يوجه بضبط أسعار اللحوم والدواجن

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بعد احتجاجات المواطنين وحركات المقاطعة للدواجن والبيض، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وجه محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة منتهية الولاية، بتنظيم أسعار اللحوم والدواجن والبيض والمياه وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، ووضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة تستند إلى تقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية، ووفق القرارات والقوانين، مع فرض عقوبات قوية ورادعة للمخالفين لهذه الإجراءات.

دعم الإنتاج المحلي والقطاع الخاص

جاء هذا القرار خلال اجتماعه لمتابعة تداول السلع والمنتجات وأسعارها بالسوق المحلية، حضر الاجتماع كل من رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وممثلين عن إدارتي الشركات والتجارة الداخلية، ومدير مكتب المتابعة، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة، ورئيس م التصدير والاستيراد، حسب بيان الوزارة على صفحتها بفيسبوك.

وفيما يخص ملف العمالة الوافدة أكد الحويج ضرورة تنظيم دخول وإجراءات عمل العمالة الوافدة داخل البلاد، بالتنسيق بين وزارة العمل والتأهيل والحرس البلدي، والعمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها بسوق العمل المحلية، وتنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات وفق أولويات واحتياجات الأسواق التجارية، بما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار.

ونوه الحويج على التزامه بدعم القطاع الخاص من أصحاب المصانع والمزارعين، وذلك من أجل زيادة الانتاج المحلي لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتم الاتفاق على دعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعة الكبرى إلي مناقشة السبل السليمة التي تمنع احتكار السلع، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي، والتصدير لأسواق الدول العربية والأفريقية.