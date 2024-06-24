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التخلص من ألغام مضادة للأفراد بمنطقة عين زارة  

24 يونيو، 2024 9:49 م
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التخلص من ألغام مضادة للأفراد بمنطقة عين زارة  

أخبار ليبيا 24

نجح فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية من التعامل مع 3 ألغام مضادة للأفراد نوع (BOM2).

عثر على الألغام داخل مزرعة بمنطقة عين زارة بمدينة طرابلس بعد أن قام المالك بالتبليغ عن وجود مخلفات حرب بمزرعته.

وقال جهاز المباحث الجنائية، إنّه اتخذت جميع تدابير السلامة وفق المعايير المعتمدة للتخلص منها في مكان وجودها بالطرق الآمنة.

التخلص من ألغام مضادة للأفراد بمنطقة عين زارة  

وفي 13 يونيو أبلغ مواطن بمنطقة قصر بن غشير عن وجود مخلفات حرب داخل مزرعته. وإثر ورود البلاغ انتقل فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية إلى المكان وباشر في عمليات مسح وتمشيط وتم انتشال قذيفة دبابة عيار (100ملم) ومروحة هاون داخل المزرعة.

كما تعامل الفريق مع رأس هاون (فيوز) كان موجود داخل ثانوية السوق بمنطقة قصر بن غشير وتم انتشال المخلفات للتخلص منها وفق المعايير والإجراءات المعتمدة، وفق ما ذكر الجهاز.

خطر الألغام

تعد الذخائر والألغام غير المنفجرة من مخلفات الحروب خطرا على المدنيين، لا سيما الأطفال. وتركها يؤدي إلى زهق الأرواح أو حدوث إصابات جسيمة.

وسبق أن دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الجهات الفاعلة إلى وقف استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان وضع تدابير لحماية المدنيين وخصوص الأطفال”.

التخلص من ألغام مضادة للأفراد بمنطقة عين زارة  

ومنذ 2011، شهدت ليبيا موجات عدة من الاضطرابات والنزاعات الدامية. وأدت الاضطرابات واستخدام الأسلحة في المناطق المدنية إلى تفاقم نسبة التلوث بمخلفات الحرب المتفجرة في المناطق المدنية.

وأسفرت مخلفات الحروب عن سقوط ضحايا مدنيين بسبب ترك كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة في مناطق النزاعات.

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24 يونيو، 2024 9:49 م
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