لازاريني: يجب التصدي لمساعي إسرائيل لحل الأونروا  

أخبار ليبيا 24

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، الشركاء إلى التصدي للجهود التي تبذلها إسرائيل لحل المنظمة، بينما تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وقال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، خلال اجتماع لمجلس الأمناء: إن “إسرائيل انتقدت منذ فترة طويلة تفويض الوكالة، لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عمليات الأونروا، ورفض وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء”.

وأضاف: “إذا لم نرد، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون التالية، ما يزيد من تقويض نظامنا المتعدد الأطراف”.

وقال لازاريني، إن الوكالة تخضع “لجهود منسقة” لتفكيكها، بما في ذلك من خلال مبادرات تشريعية تهدد بإخلاء الوكالة من مجمعها وتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية.

ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ سنوات إلى تفكيك الأونروا، متهماً إياها بالتحريض ضد إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، أقرّ البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، القراءة الأولية لمشروع قانون يهدف إلى تصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية.

ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تصريحات لازاريني، اليوم الاثنين.

وقالت في بيان: إن “السماح لكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية بأن تستخدم أو تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى الحد الذي تدمج فيه حماس نفسها في الأونروا سيزيد من تقويض نظامنا المتعدد الأطراف”. وأضافت: “هذا هو التهديد الحقيقي لنظامنا الدولي القائم على القواعد”.

ضحايا الأونروا

وقال لازاريني أيضا إن الوكالة، التي قدمت مساعدات أساسية لسكان غزة طوال الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية أشهر، “تترنح تحت وطأة الهجمات المتواصلة”. وتابع: “في غزة، دفعت الوكالة ثمنا باهظا.. لقد قُتل 193 من موظفي الأونروا”.

وأضاف: “لقد تضررت أو دمرت أكثر من 180 منشأة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص كانوا يطلبون حماية الأمم المتحدة.. لقد استخدمت إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى مبانينا لأغراض عسكرية”.

وأوقفت عدة دول تمويلها للأونروا في أعقاب اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والذي أدى إلى حرب غزة، ومنذ ذلك الحين استأنف معظم المانحين تمويلهم.