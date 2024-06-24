ارتفاع درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح بالمنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24

أجواء صيفية على كافة المناطق في البلاد، مع نشاط لحركة الرياح مساءً على المناطق الغربية من البلاد، بحسب نشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ابتداءً من يوم الغد الثلاثاء على بعض مناطق الشمال الغربي.

تفصيل لحالة الطقس على كافة المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صيفية وصافية إلى قليلة السحب، فيما تكون حركة الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول غدا إلى شمالية غربية على المناطق من رأس اجدير إلى طرابلس، معتدلة إلى نشطة السرعة وتشمل فترة المساء باقي المناطق أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا ملحوظاً ظهر الغد على المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت وبني وليد، وتنخفض تدريجياً من مساء الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون السماء صافية لا يتخللها السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء صافية مع وجود بعض السحب المتفرقة، بينما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والرمال، وتشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ، تتراوح الدرجات القصوى بين 40 و46 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.