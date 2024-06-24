ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار العملات الأجنبية في السوقين الموازية والرسمية، ففي السوق الموازية وهي الأكثر تأثيراً في حياة الليبيين، استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي ليصل إلى 6.83 دينار، بعد أن شهد عدة تغييرات أعلاها السعر الذي استقر عليه.

في حين قفز سعر اليورو وارتفع بشكل كبير ليصل إلى سعر 7.25 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 8.55 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

أسعار الذهب في السوق الموازية

وبالنسبة إلى أسعار سوق الذهب الذي يشهد ارتفاعاً هو الآخر، متأثر بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 368 دينار، في حين بلغ سعر كسر ذهب 21 ب428 دينار.

واستقر سعر الدينار التونسي عند 2.22 دينار، بينما الليرة التركية استقر سعرها عند 0.23 دينار ليبي، أما الجنيه المصري بلغ سعره 0.144 دينار ليبي.

أسعار العملات في السوق الرسمية

استقرت أسعار العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار عند 4.87 دينار وفق الأسعار المعلنة من قِبل مصرف ليبيا المركزي. وثبت سعر اليورو عند 5.21 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.16 دينار.

في حين جاءت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية، مستقرة هي الأخرى، إذ ثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار. وبينما تراجع سعر الليرة التركية إلى مستوى 0.14 دينار مقابل 0.15 دينار، استقر سعر صرف اليوان الصيني عند 0.67 دينار.